Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 28 августа

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Праздник Успения Пресвятой Богородицы имеет большое значение для православных. Успение приходится на первый день окончания Успенского поста. Начиная с 28 августа позволено венчаться и праздновать свадьбы.
Согласно обычаям наших предков, в этот день нужно сходить в церковь и освятить святой водой срезанные колосья и семена – тогда урожай на будущий год будет очень богатым.
Молодушка, которая мечтает выйти замуж, должна провести утро 28 августа в молчании – общаться нельзя ни с кем.
Что нельзя делать в святой праздник
Если человек не хочет накликать на себя беду, нужно строго придерживаться традиционных правил поведения. Ни в коем случае нельзя ругаться или грубить окружающим. Даже дурная мысль в отношении другого человека может обернуться против того, кому она пришла в голову.
Нельзя употреблять алкогольные напитки. Допускается выпить один бокал красного церковного вина.
А еще на Руси считалось, что в этот день нельзя босым гулять по росе. Наши предки верили, что она символизирует слезы Богородицы.
Кроме того, запрещено заниматься тяжелым физическим трудом и спортом.
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