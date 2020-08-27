Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 28 августа

Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 28 августа
Фото: Martin Siepmann/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Придется воздержать от алкоголя и прогулок босиком

Праздник Успения Пресвятой Богородицы имеет большое значение для православных. Успение приходится на первый день окончания Успенского поста. Начиная с 28 августа позволено венчаться и праздновать свадьбы.

Согласно обычаям наших предков, в этот день нужно сходить в церковь и освятить святой водой срезанные колосья и семена – тогда урожай на будущий год будет очень богатым.

Молодушка, которая мечтает выйти замуж, должна провести утро 28 августа в молчании – общаться нельзя ни с кем.

Что нельзя делать в святой праздник

Если человек не хочет накликать на себя беду, нужно строго придерживаться традиционных правил поведения. Ни в коем случае нельзя ругаться или грубить окружающим. Даже дурная мысль в отношении другого человека может обернуться против того, кому она пришла в голову.

Нельзя употреблять алкогольные напитки. Допускается выпить один бокал красного церковного вина.

А еще на Руси считалось, что в этот день нельзя босым гулять по росе. Наши предки верили, что она символизирует слезы Богородицы.

Кроме того, запрещено заниматься тяжелым физическим трудом и спортом.

Приметы

  1. 28 августа стоит жаркая погода – жди прохладного бабьего лета.
  2. Иней появился – не за горами осенние холода.
  3. Радуга окрасила небеса – осень будет теплой.
  4. Туман застелил поля – можно отправляться в лес: там ждет богатый урожай грибов.


Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на сентябрь 2020 года.

Ольга ФЕДОРОВА

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