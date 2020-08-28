Традиции и поверья, а также рецепт выпечки с орехами к празднику - в нашем материале

Ореховый Спас является одним из последних летних праздников. Каждый год его отмечают 29 августа. По традиции в этот день крестьяне заканчивали работы в поле, относили в церковь хлеб и орехи для освящения, а вечером собирались за праздничным столом.

Что можно делать в день Орехового Спаса

1. В этот день можно смело заниматься посадкой озимых культур.

2. Хозяйки могут печь хлебобулочные изделия. Необязательно, чтобы они были постными – ведь главный Успенский пост уже позади.

3. 29 августа желательно посетить службу в церкви, после чего освятить свежеиспеченный хлеб.

4. Этот день идеально подойдет для сбора орехов. Раньше девушки любили гадать на плодах: они загадывали желание, брали первый попавшийся орех и ломали скорлупу. Если внутренность оказывалась зрелой, это означало, что желание исполнится.

5. 29.08.20 необходимо устроить праздничный ужин. Позовите в гости родных и подайте к столу свежую выпечку и блюда на основе орехов.

Что нельзя делать в день Орехового Спаса

1. Нежелательно заниматься работой по дому. Лучше уделите время саду или огороду.

2. Нельзя переедать. Контролируйте каждый прием пищи несмотря на то, что Успенский пост закончился.

Приметы на 28 августа

Если во время сбора орехов вам попался червивый, это может сулить несчастье.

Если вы самый первый орех съедите сами, а второй отдадите кому-то другому, тогда вы отгоните от себя сглаз.

По первому сорванному ореху можно определить, каким выдастся будущий год. Если попался хороший, зрелый орех – это к счастью и удаче, если зеленый – к значимым новостям, если гнилой – к бедам, а если пустой – к трудностям.





Рецепт пирога с орехами



Ингредиенты

250 гр. муки

1 ч.л. разрыхлителя

170 гр. рубленых грецких орехов

220 гр. сахара

Пол ч. л. корицы

150 гр. сливочного масла

Щепотка ванилина

3 яйца

200 гр. сметаны





Приготовление:

Приготовьте начинку для пирога. Возьмите глубокую миску и перемешайте в ней орехи, 100 гр. сахара и корицу. Добавьте 50 гр. сливочного масла, после чего разомните смесь руками.

Начните готовить тесто. Для этого смешайте 250 гр. мухи и разрыхлитель. Возьмите отдельную чашу. В нее положите 100 гр. сливочного масла, 120 гр. сахара и ванилин. Взбейте все ингредиенты миксером. Напоследок добавьте яйца и еще раз взбейте.

Смешайте муку, сметану и полученную массу из яиц, масла, сахара и ванилина. Перемешайте все миксером до образования однородной массы.

Выложите первый слой теста в форму для запекания. Сверху добавьте слой начинки. Далее еще раз чередуем тесто и начинку.

Поместите пирог в духовку на час. Температура должна быть около +180°С.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на сентябрь.