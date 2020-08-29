Приметы на 30 августа: что нельзя делать в день Мирона Ветрогона Позднего

Приметы на 30 августа: что нельзя делать в день Мирона Ветрогона Позднего
Фото: imagebroker/Arco Images / Damsch/imagebroker.net/www.globallookpress.com
В этот день нельзя ходить в церкви

Православные чтут 30 августа преподобного Мирона. В воскресенье нужно уделить время на помощь беззащитным,  также начать готовиться к холодам.

Что можно делать 30 августа: 

1. В этот день на Руси с особым вниманием относились к вдовам и сиротам. Считалось, что нужно помогать обездоленным, например, по дому и приносить им продукты.

2. Нужно заняться приготовлением хозяйства к зиме, например, делать заготовки.  

3. В воскресенье принято сжигать старые вещи, чтобы избавить дом от обид и ненастья. 

4. Под потолком вешали старую обувь на счастье, а маленьких детей окатывали холодной водой для здоровья. 

Что нельзя делать 30 августа: 

1. В воскресенье издревле на Руси не ходили в церковь и на кладбище. 

2. В этот день старались не смотреть в зеркало, чтобы не растерять красоту. 

3. На Руси не играли свадьбы и не сватались. 

Приметы на 30 августа: 

1. Красный рассвет – к ветреному дню. 

2. Утренний туман – к хорошей погоде в течение дня. 

3. Если птицы улетели на юга, то теплой погоды уже не будет.

4. Лягушки вылезают на сушу – будет дождь. 

5. Комфортная погода в этот день предвещает раннюю весну. 

Ранее "Утро.ру" делилось подробным гороскопом на сентябрь для всех знаков Зодиака. 

Полина ИВАНОВА

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