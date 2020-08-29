В этот день нельзя ходить в церкви

Православные чтут 30 августа преподобного Мирона. В воскресенье нужно уделить время на помощь беззащитным, также начать готовиться к холодам.

Что можно делать 30 августа:

1. В этот день на Руси с особым вниманием относились к вдовам и сиротам. Считалось, что нужно помогать обездоленным, например, по дому и приносить им продукты.

2. Нужно заняться приготовлением хозяйства к зиме, например, делать заготовки.

3. В воскресенье принято сжигать старые вещи, чтобы избавить дом от обид и ненастья.

4. Под потолком вешали старую обувь на счастье, а маленьких детей окатывали холодной водой для здоровья.

Что нельзя делать 30 августа:

1. В воскресенье издревле на Руси не ходили в церковь и на кладбище.

2. В этот день старались не смотреть в зеркало, чтобы не растерять красоту.

3. На Руси не играли свадьбы и не сватались.

Приметы на 30 августа:

1. Красный рассвет – к ветреному дню.

2. Утренний туман – к хорошей погоде в течение дня.

3. Если птицы улетели на юга, то теплой погоды уже не будет.

4. Лягушки вылезают на сушу – будет дождь.

5. Комфортная погода в этот день предвещает раннюю весну.

Ранее "Утро.ру" делилось подробным гороскопом на сентябрь для всех знаков Зодиака.