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Православные чтут 30 августа преподобного Мирона. В воскресенье нужно уделить время на помощь беззащитным, также начать готовиться к холодам.
Что можно делать 30 августа:
1. В этот день на Руси с особым вниманием относились к вдовам и сиротам. Считалось, что нужно помогать обездоленным, например, по дому и приносить им продукты.
2. Нужно заняться приготовлением хозяйства к зиме, например, делать заготовки.
3. В воскресенье принято сжигать старые вещи, чтобы избавить дом от обид и ненастья.
4. Под потолком вешали старую обувь на счастье, а маленьких детей окатывали холодной водой для здоровья.
Что нельзя делать 30 августа:
1. В воскресенье издревле на Руси не ходили в церковь и на кладбище.
2. В этот день старались не смотреть в зеркало, чтобы не растерять красоту.
3. На Руси не играли свадьбы и не сватались.
Приметы на 30 августа:
1. Красный рассвет – к ветреному дню.
2. Утренний туман – к хорошей погоде в течение дня.
3. Если птицы улетели на юга, то теплой погоды уже не будет.
4. Лягушки вылезают на сушу – будет дождь.
5. Комфортная погода в этот день предвещает раннюю весну.
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