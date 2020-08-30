Праздник не получил широкой известности

День лошадников – мучеников Флора и Лавра, – отмечают православные 31 августа. По поверью, они были родными братьями. Однажды они увидели любопытного паренька, который подошел близко к каменоломне – осколок камня угодил тому прямо в глаз, из-за чего он перестал им видеть. Флор и Лавр подошли к мальчику и рассказали о христианстве, после чего тот решил примкнуть к вере. Сразу же после молитвы глаз ребенка исцелился.

Мученики считаются покровителями коней. И хотя праздник в их честь не получил особой популярности, в календаре он значится до сих пор.

Традиции в День лошадников

Лошадям в этот день уделяют особое внимание: их купают, расчесывают, кормят и выгуливают. Считается, что тем самым человек получает благословение святых.

Было положено делать выпечку в форме коней с двумя головами или подковы. Для табунщиков готовили особый пирог.

В губерниях начинались "помочи" – обряд, когда люди собирали все силы для помощи сиротам и вдовам.

Что можно делать 31 августа

Лошадей нужно было подкармливать специальными лакомствами. Это могло быть выпеченное традиционное печенье или другие угощения.

Крестьяне приходили в поле, чтобы "слушать" траву. Считалось, что в этот день она может рассказать о будущем, поэтому было принято в одиночестве приходить в поле и садиться прямо на нее.

Что нельзя делать 31 августа

Запрещалось работать на лошадях – в этот день они должны были отдыхать. Нельзя было также проявлять агрессию к любым животным.

Женщинам запрещалось вечером выходить из дома. Они должны были проводить это время в кругу семьи.

Приметы на день Флоры и Лавра

Воздух в этот день свежий – будет ненастная погода.

Жаркий день к скорому дождю.

Непоседливая лошадь сулит непогоду.

Нужно было вырвать полынь и посмотреть на ее корни. Толстые – к урожайному году.

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