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В первый день осени на Руси отмечали народный праздник – день Феклы-свекольницы. 1 сентября крестьяне занимались уборкой свеклы, которую впоследствии использовали не только для приготовления еды, но и для лечения болезней. Считалось, что этот корнеплод способен излечить зубную боль и воспаление глаз. Также свеклу использовали в качестве слабительного средства.
Православная церковь в этот день чтит память святых Симеона Столпника и Андрея Стратилата.
Обычаи и традиции в день Феклы-свекольницы
Если вы чувствуете недомогание, помолитесь святому Андрею Стратилату. Согласно поверьям, он излечит вас от всех болезней.
Ребенок, рожденный первого сентября, будет наделен особой мудростью. Он проживет долгую и яркую на эмоции жизнь.
Считается, что сны в ночь на первое сентября могут предсказать будущее. Необходимо прислушиваться к собственным видениям, чтобы избежать неприятностей.
Что можно делать 1 сентября
День Феклы-свекольницы – идеальный день для того, чтобы начать новые дела. Это связано с тем, что в допетровские времена Новый год отмечали именно 1 сентября. Поэтому было принято начинать все с чистого листа.
Что нельзя делать 1 сентября
В этот день нужно отказаться от распускания сплетен. В противном случае вас будут ожидать проблемы с деньгами.
Отложите починку обуви и одежды на другой день. Иначе вы можете столкнуться с проблемами в дороге или делах.
Переборите в себе зависть, или она принесет много неприятностей.
Приметы в день Феклы-свекольницы
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