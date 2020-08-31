Необходимо воздержаться от распускания сплетен и зависти

В первый день осени на Руси отмечали народный праздник – день Феклы-свекольницы. 1 сентября крестьяне занимались уборкой свеклы, которую впоследствии использовали не только для приготовления еды, но и для лечения болезней. Считалось, что этот корнеплод способен излечить зубную боль и воспаление глаз. Также свеклу использовали в качестве слабительного средства.

Православная церковь в этот день чтит память святых Симеона Столпника и Андрея Стратилата.

Обычаи и традиции в день Феклы-свекольницы

Если вы чувствуете недомогание, помолитесь святому Андрею Стратилату. Согласно поверьям, он излечит вас от всех болезней.

Ребенок, рожденный первого сентября, будет наделен особой мудростью. Он проживет долгую и яркую на эмоции жизнь.

Считается, что сны в ночь на первое сентября могут предсказать будущее. Необходимо прислушиваться к собственным видениям, чтобы избежать неприятностей.

Что можно делать 1 сентября

День Феклы-свекольницы – идеальный день для того, чтобы начать новые дела. Это связано с тем, что в допетровские времена Новый год отмечали именно 1 сентября. Поэтому было принято начинать все с чистого листа.

Что нельзя делать 1 сентября

В этот день нужно отказаться от распускания сплетен. В противном случае вас будут ожидать проблемы с деньгами.

Отложите починку обуви и одежды на другой день. Иначе вы можете столкнуться с проблемами в дороге или делах.

Переборите в себе зависть, или она принесет много неприятностей.

Приметы в день Феклы-свекольницы

Если по утру сгустился туман – ждите снежную зиму.

Если вы видите летящих на юг журавлей – это к ранней зиме.

Какая погода выдастся первого сентября, такой и будет вся осень.

Если с орешника опадают листья – пора выкапывать свеклу.

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