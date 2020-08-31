Приметы на 1 сентября: что нельзя делать в день Феклы-свекольницы

Приметы на 1 сентября: что нельзя делать в день Феклы-свекольницы
Фото: pixabay.com
Необходимо воздержаться от распускания сплетен и зависти

В первый день осени на Руси отмечали народный праздник – день Феклы-свекольницы. 1 сентября крестьяне занимались уборкой свеклы, которую впоследствии использовали не только для приготовления еды, но и для лечения болезней. Считалось, что этот корнеплод способен излечить зубную боль и воспаление глаз. Также свеклу использовали в качестве слабительного средства.

Православная церковь в этот день чтит память святых Симеона Столпника и Андрея Стратилата.

Обычаи и традиции в день Феклы-свекольницы

Если вы чувствуете недомогание, помолитесь святому Андрею Стратилату. Согласно поверьям, он излечит вас от всех болезней.

Ребенок, рожденный первого сентября, будет наделен особой мудростью. Он проживет долгую и яркую на эмоции жизнь.

Считается, что сны в ночь на первое сентября могут предсказать будущее. Необходимо прислушиваться к собственным видениям, чтобы избежать неприятностей.

Что можно делать 1 сентября

День Феклы-свекольницы – идеальный день для того, чтобы начать новые дела. Это связано с тем, что в допетровские времена Новый год отмечали именно 1 сентября. Поэтому было принято начинать все с чистого листа.

Что нельзя делать 1 сентября

В этот день нужно отказаться от распускания сплетен. В противном случае вас будут ожидать проблемы с деньгами.

Отложите починку обуви и одежды на другой день. Иначе вы можете столкнуться с проблемами в дороге или делах.

Переборите в себе зависть, или она принесет много неприятностей.

Приметы в день Феклы-свекольницы

  • Если по утру сгустился туман – ждите снежную зиму.
  • Если вы видите летящих на юг журавлей – это к ранней зиме.
  • Какая погода выдастся первого сентября, такой и будет вся осень.
  • Если с орешника опадают листья – пора выкапывать свеклу.

Ранее "Утро.ру" составило гороскоп для всех знаков зодиака на сентябрь.

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

"Говорите правду": США припугнули грузин российским влиянием

Сами американцы тоже чувствуют угрозу со стороны РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей