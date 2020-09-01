В этот день лучше всего отправиться в лес за опятами

2 сентября Православная церковь чтит память библейского пророка Самуила, 15-го судьи Израильского. Он жил в 11 веке до нашей эры. Самуил считается покровителем обиженных и обездоленных.

В этот день на Руси отмечали праздник отцов и мужей. Представительницы женского пола накрывали праздничный стол, а также готовили подарки для своих защитников.

Традиции и обычаи в Самойлов день

По традиции, на Руси по утру старшая дочь дарила отцу нарядную рубаху. В это время мать делала сытный завтрак. Считалось, что чем лучше настроение у главы семейства, тем успешнее реализуются все дела.

Верующие в этот день обращаются к пророку Самуилу, прося у него хорошую погоду.

Если вы хотите жить в достатке, по утру расчешите волосы деревянным гребнем.

Что можно делать 2 сентября

2 сентября – отличный день для того, чтобы пойти в лес за опятами. В это время как раз появляются "зимние" грибы. Они отличаются хорошими вкусом и качеством. Такой урожай можно использовать во всех видах обработки.

Также в этот день можно собираться с близкими за праздничным столом.

Что нельзя делать 2 сентября

В этот день нежелательно знакомиться с новыми людьми. Считается, что этот человек сильно подставит вас в будущем и принесет много бед. Однако есть исключение: если холостой парень познакомится с девушкой, это может стать началом любовной истории.

2 сентября не стоит стричь волосы или ногти. Иначе вы навлечете на себя неудачи.

Приметы в Самойлов день

Если вы видите, что журавли летят высоко и неспешно, ждите теплую осень.

Много рябины – к хорошему урожаю овса, а также к дождливой осени.

Облака плывут высоко – к солнечной погоде, низко – к ненастью.

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