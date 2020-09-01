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2 сентября Православная церковь чтит память библейского пророка Самуила, 15-го судьи Израильского. Он жил в 11 веке до нашей эры. Самуил считается покровителем обиженных и обездоленных.
В этот день на Руси отмечали праздник отцов и мужей. Представительницы женского пола накрывали праздничный стол, а также готовили подарки для своих защитников.
Традиции и обычаи в Самойлов день
По традиции, на Руси по утру старшая дочь дарила отцу нарядную рубаху. В это время мать делала сытный завтрак. Считалось, что чем лучше настроение у главы семейства, тем успешнее реализуются все дела.
Верующие в этот день обращаются к пророку Самуилу, прося у него хорошую погоду.
Если вы хотите жить в достатке, по утру расчешите волосы деревянным гребнем.
Что можно делать 2 сентября
2 сентября – отличный день для того, чтобы пойти в лес за опятами. В это время как раз появляются "зимние" грибы. Они отличаются хорошими вкусом и качеством. Такой урожай можно использовать во всех видах обработки.
Также в этот день можно собираться с близкими за праздничным столом.
Что нельзя делать 2 сентября
В этот день нежелательно знакомиться с новыми людьми. Считается, что этот человек сильно подставит вас в будущем и принесет много бед. Однако есть исключение: если холостой парень познакомится с девушкой, это может стать началом любовной истории.
2 сентября не стоит стричь волосы или ногти. Иначе вы навлечете на себя неудачи.
Приметы в Самойлов день
Ранее "Утро.ру" делилось подробным гороскопом на сентябрь для всех знаков Зодиака.
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