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3 сентября Православная церковь чтит память Фаддея Проповедника, апостола от семидесяти. Так называли тех учеников Иисуса Христа, которые не входили в его ближайшее окружение.
За всю свою жизнь святой обратил в христиан многих язычников. Его проповеди имели чудесный эффект, излечивающий от болезней.
Также в этот день вспоминают мученицу Вассу Алонскую и ее детей, до последнего стоящих за христианскую веру. Язычники хотели склонить их на свою сторону, но все было тщетно.
Традиции и обычаи в день Фаддея Проповедника
В народе этот день было принято посвящать уборке льна. Крестьяне верили, что если обратиться к мученице Василисе, то она поможет сохранить урожай.
Что можно делать 3 сентября
Хозяйки могут засеять щавель и заквасить капусту. Заготовки будут долго храниться и радовать своим вкусом.
Что нельзя делать 3 сентября
В этот день постарайтесь не слушать чужих советов. Считается, что это принесет неудачу.
После сбора яблок не вытирайте их полотенцем от росы или дождя. Это приведет к тому, что плоды вскоре сгниют. Лучше дайте яблокам высохнуть на свежем воздухе.
Приметы в день Фаддея Проповедника
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