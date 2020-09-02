В этот день вам стоит отказаться от чужих советов

3 сентября Православная церковь чтит память Фаддея Проповедника, апостола от семидесяти. Так называли тех учеников Иисуса Христа, которые не входили в его ближайшее окружение.

За всю свою жизнь святой обратил в христиан многих язычников. Его проповеди имели чудесный эффект, излечивающий от болезней.

Также в этот день вспоминают мученицу Вассу Алонскую и ее детей, до последнего стоящих за христианскую веру. Язычники хотели склонить их на свою сторону, но все было тщетно.

Традиции и обычаи в день Фаддея Проповедника

В народе этот день было принято посвящать уборке льна. Крестьяне верили, что если обратиться к мученице Василисе, то она поможет сохранить урожай.

Что можно делать 3 сентября

Хозяйки могут засеять щавель и заквасить капусту. Заготовки будут долго храниться и радовать своим вкусом.



Что нельзя делать 3 сентября

В этот день постарайтесь не слушать чужих советов. Считается, что это принесет неудачу.

После сбора яблок не вытирайте их полотенцем от росы или дождя. Это приведет к тому, что плоды вскоре сгниют. Лучше дайте яблокам высохнуть на свежем воздухе.

Приметы в день Фаддея Проповедника

Если погода в этот день солнечная, то еще четыре недели можно радоваться теплу.

Много рябины – к дождливой осени. Мало – к сухой.

Если линяют куры – зима выдастся теплой.

Много желудей на дубе – к снежному Рождеству.

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