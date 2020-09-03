Приметы на 4 сентября: что нельзя делать в день Агафона-огуменника

Приметы на 4 сентября: что нельзя делать в день Агафона-огуменника
Фото: pixabay.com
В этот день нельзя дарить и получать подарки

4 сентября в народе известно как день Агафона-огуменника. Святой мученик Агафоник жил в Никомидии и происходил из знатного рода.

В период великого гонения на христиан при императоре Максимиане святого схватили и отправили во Фракию, где его и нескольких других мучеников должны были казнить. Многие не смогли пройти такой долгий путь, поэтому их убили до прихода в римскую провинцию. Агафоник же дошел до самого конца. Там он и принял смерть за веру.

Традиции и обычаи в день Агафона-огуменника

Крестьяне верили, что в день Агафона-огуменника можно встретить лешего. Он осуществлял свои проделки и пытался всячески напакостить людям.

По приданью, 4 сентября леший валил снопы сена и вырывал растения с корнем. Чтобы этого не произошло, ночью крестьяне шли на поле охранять свой урожай. Они чертили на земле круг, садились посередине и читали молитву, обращаясь к святому Агафонику.

В этот день хозяйки пекли пироги и разносили их по всему дому. Так они пытались задобрить злых духов и привлечь удачу.

Что можно делать 4 сентября

4 сентября нужно обязательно совершить хоть одно доброе дело. Считается, что это вернется к вам в двойном объеме.

Что нельзя делать 4 сентября

В день Агафона-огуменника не следует ходить в лес. Это может обернуться несчастьем.

Также в этот день нежелательно дарить и получать подарки. Считается, что из-за этого возникнут неприятности.

Приметы в день Агафона-огуменника

  • В лесу мало грибов, но много орехов – ждите морозную и снежную зиму.
  • Много грибов – к скудному улову рыбы.
  • День выдался солнечным – еще долго можно наслаждаться хорошей погодой.
  • Паутина летит высоко – к холодной зиме. Низко – к теплой.

Ранее "Утро.ру" поделилось подробным гороскопом на сентябрь.  

Анастасия ГОРЮНОВА

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