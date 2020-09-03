Курс рубля
- Доллар пошел вверх после новостей о "Новичке" из Германии
- Что будет с долларом: эксперт дал прогноз
- Курс доллара снизился до 73 рублей
4 сентября в народе известно как день Агафона-огуменника. Святой мученик Агафоник жил в Никомидии и происходил из знатного рода.
В период великого гонения на христиан при императоре Максимиане святого схватили и отправили во Фракию, где его и нескольких других мучеников должны были казнить. Многие не смогли пройти такой долгий путь, поэтому их убили до прихода в римскую провинцию. Агафоник же дошел до самого конца. Там он и принял смерть за веру.
Традиции и обычаи в день Агафона-огуменника
Крестьяне верили, что в день Агафона-огуменника можно встретить лешего. Он осуществлял свои проделки и пытался всячески напакостить людям.
По приданью, 4 сентября леший валил снопы сена и вырывал растения с корнем. Чтобы этого не произошло, ночью крестьяне шли на поле охранять свой урожай. Они чертили на земле круг, садились посередине и читали молитву, обращаясь к святому Агафонику.
В этот день хозяйки пекли пироги и разносили их по всему дому. Так они пытались задобрить злых духов и привлечь удачу.
Что можно делать 4 сентября
4 сентября нужно обязательно совершить хоть одно доброе дело. Считается, что это вернется к вам в двойном объеме.
Что нельзя делать 4 сентября
В день Агафона-огуменника не следует ходить в лес. Это может обернуться несчастьем.
Также в этот день нежелательно дарить и получать подарки. Считается, что из-за этого возникнут неприятности.
Приметы в день Агафона-огуменника
Ранее "Утро.ру" поделилось подробным гороскопом на сентябрь.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Граждане Пятой Республики не верят в столь топорную работу российских спецслужб