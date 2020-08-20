Гороскоп на сентябрь 2020 года

Гороскоп на сентябрь 2020 года
Фото: Утро.ру
Подробный астрологический прогноз на месяц поможет составить планы на начало осени

Гороскоп предупреждает, что не для всех знаков зодиака осень начнется с хороших новостей и положительных впечатлений. Возможно ухудшение отношений с близкими и друзьями. Также не исключен упадок сил и душевное беспокойство. Однако некоторым представителям знаков все-таки удастся побороть апатию и добиться значительных успехов и в деловых, и в личных отношениях. 

Овен

Первый месяц осени подарит Овнам много положительных эмоций. Интуиция поможет обойти все трудности и ловушки. Благодаря этому представители знака смогут найти время на помощь другим и обзаведутся верными союзниками. Проблем в личной жизни не будет. Возможно, огненные Овны даже встретят того, кто уже в скором времени станет им по-настоящему дорог. 

Телец

Сентябрь – время учиться чему-то новому. В этот месяц Тельцы будут активно тянуться к знаниям и получать ценные навыки. Ваши друзья и родные будут мотивировать вас двигаться дальше и достигать новых вершин. В конце месяца лучше успокоиться и найти время для отдыха, иначе можно "перегореть". Постарайтесь сохранять трезвый взгляд на происходящее и не поддавайтесь эмоциям. 

Близнецы 

В первый месяц осени представителям воздушного знака будет сложно не потерять голову. Постарайтесь не впадать в крайности и плыть против течения. Это сделает только хуже. Отключите эмоции и действуйте. В сентябре придется много помогать окружающим, поэтому не забывайте отдыхать. Не исключено и начало новой романтической истории. 

Рак  

В начале месяца будет сложно найти общий язык с окружающими. Однако не стоит переживать, потому что ближе к середине сентября ситуация стабилизируется. Постарайтесь держать эмоции под контролем и не реагировать на вызывающее поведение окружающих. Слушайте свой внутренний голос и действуйте так, как подсказывает вам сердце. Не стоит вмешиваться в конфликты. 

Лев

В этот месяц представителям огненного знака нужно действовать так, как советует разум, а не эмоции. Если пойти на поводу у чувств, можно спровоцировать много серьезных ссор с близкими людьми. Не исключены интересные встречи и новые знакомства. В сентябре может начаться новый роман, но он вряд ли перерастет во что-то серьезное. 

Дева 

Сентябрь для Дев пройдёт в спокойной атмосфере. Это позволит справиться со всеми проблемами и избежать их перерастания в нечто глобальное. В конце астрологи рекомендуют Девам не принимать никаких важных решений и просто плыть по течению. Также не стоит слушать советы окружающих. Ваша интуиция и внутреннее чутье укажут правильный путь.

Весы

Согласно прогнозам астрологов, сентябрь станет для представителей знака одним из самых сложных месяцев в 2020 году. Для того, чтобы избежать трудностей и серьезных проблем, нужно попытаться не впадать в крайности и не ввязываться в конфликты с окружающими. К концу месяца внутренних сил у Весов останется очень мало. Однако не стоит отчаиваться, отнеситесь ко всем неприятностям по-философски. Те уроки, которые вы усвоите в сентябре, помогут вам в будущем. 

Скорпион

Представителей знака в сентябре ждут небольшие трудности на работе. Мелкие ошибки не останутся без внимания руководства. Но это единственная причина, по которой Скорпионы будут нервничать в первый осенний месяц. Во второй половине сентября можно рисковать. Однако астрологи советуют не бежать впереди паровоза и действовать с умом. 

Стрелец 

В этот период представители знака будут увлечены работой и деловыми вопросами. Это может негативно сказаться на личных отношениях с окружающими. Возможно, что перед Стрельцами даже встанет вопрос: любовь или карьера? Придется приложить усилия, чтобы в обеих сферах все было хорошо. 

Козерог 

В сентябре представители знака с головой уйдут в работу. По словам астрологов, влияние негативных тенденций обойдет их стороной и никак не скажется на их деловых и личных отношениях. 

Водолей 

Сентябрь – время конфликтов для Водолеев. К сожалению, не всегда будет удаваться сохранить самообладание и терпение. Осенью представители знака будут разрываться между работой, учебой и любовью. Не нужно пытаться убить двух зайцев сразу, лучше провести сентябрь в спокойной обстановке. 

Рыбы 

Представителям этого знака зодиака в сентябре следует находиться в компании друзей и близких. Одиночество может привести к тому, что вы погрузитесь глубоко в себя. Не стесняйтесь просить о помощи и принимать ее от окружающих. Это поможет избежать серьезных проблем и внутренней пустоты. 

Таков гороскоп на сентябрь. Ранее "Утро.ру" публиковало подробный гороскоп на 2020 год.

Юлия МИХАЙЛОВА

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