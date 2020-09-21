Гороскоп на октябрь 2020 года

Астрологический прогноз на месяц поможет избежать неприятностей и провести второй месяц осени в гармонии с силами вселенной

Октябрь станет периодом перемен для многих людей. Звезды сулят насыщенный событиями месяц, однако предупреждают, что конечный результат всегда зависит только от самого человека. Небесные светила готовы подсказать, как нужно действовать, но вся ответственность лежит только на вас.



Овен



Представителям этого знака звезды обещают наполненный гармонией и покоем месяц. Но проблема в том, что Овны не привыкли существовать на низком уровне жизненной активности. Мелкие неприятности могут происходить из-за проявления вспыльчивости и несдержанности. Если вы сумеете держать себя в руках и проживете месяц в согласии с космической энергией, то сможете добиться хороших результатов в карьере, а также благополучия в семейной жизни.



Телец



Тельцам нужно быть готовыми к тому, что октябрь станет для них месяцем потрясений. Череда событий может выбить представителей этого знака из колеи. Ваша задача с твердостью встречать все злоключения, тогда вы сможете справиться с ними с минимальными потерями. Возможен переезд в другой город или смена работы.



Близнецы



Благоприятный месяц для Близнецов. В октябре они смогут проявить свои таланты и добьются хороших успехов в творчестве. Некоторые Близнецы даже получат шанс заявить о себе окружающему миру. Жизненная энергия находится на высоком уровне. К вашему мнению многие будут прислушиваться.



Рак



Звезды сулят Ракам приятные перемены в личной жизни. Возможно, вы встретите свою вторую половинку или перейдете на новый уровень с любимым человеком. Раки также смогут открыть в себе новые таланты, которые впоследствии могут привести к хорошим финансовым результатам.



Лев



Для Львов октябрь станет месяцам неожиданностей. Сюрпризы будут ждать вас на работе, в личной жизни и даже в хобби. Фортуна будет на стороне представителей этого знака, поэтому важно не упустить свой шанс и добиться позитивных перемен в жизни.



Дева



Девам октябрь сулит спокойную и гармоничную жизнь. Вряд ли на вашем пути встретятся серьезные перипетии. Этот месяц лучше посвятить благоустройству дома, провести время с семьей. Также период благоприятен для организации путешествия.



Весы



Для Весов это время – период серьезных изменений в карьере. Перед вами откроются новые профессиональные перспективы. Ваша задача заключается в том, чтобы по максимуму использовать предоставляемые судьбой шансы.



Скорпион



Звезды советуют Скорпионам обращать внимание на знаки, которые им будет посылать судьба. В этом месяце возможны серьезные изменения, в том числе мистического характера. Вам будет сопутствовать большая удачи в делах, если вы научитесь прислушиваться к своей интуиции.



Стрелец

Стрельцам в этом месяце придется быть более внимательными и осмотрительными. Звезды советуют представителям знака не делать преждевременных выводов о близком человеке. Скорее всего, в ближайшее время вы поймете, что были не правы. Октябрь – подходящее время для начала новых дел и реализации проектов.

Козерог



Представителям этого знака в октябре 2020 г. нужно будет тщательно взвешивать каждый свой шаг и правильно расставлять приоритеты. Вашу энергию следует направить в правильное русло, иначе многие сферы жизни могут пострадать. Козерогам предстоит сделать нелегкий выбор, от которого будет зависеть то, как закончится этот год.



Водолей



Для Водолеев октябрь станет месяцам перемен в материальном плане. Представителям этого знака судьба даст шанс обогатиться. Однако вам стоит быть очень внимательными, некоторые сделки могут привести к противоположному результату. Иметь дело с близкими друзьями лучше не стоит.

Рыбы

В этом месяце Рыбы окажутся на высоте. Ваша жизненная энергия будет привлекать людей. Нередко вам придется помогать окружающим. Не переусердствуйте с заботой о других. Звезды советуют посвятить время активностям, которые приносят радость именно вам.



Таков гороскоп на сентябрь. Ранее "Утро.ру" публиковало подробный гороскоп на 2020 год.