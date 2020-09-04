Курс рубля
- Доллар пошел вверх после новостей о "Новичке" из Германии
- Что будет с долларом: эксперт дал прогноз
- Курс доллара снизился до 73 рублей
5 сентября православные чтят память мученика Луппа Солунского. Он был слугой святого Дмитрия Солунского.
Лупп проживал в греческом городе Салоники. Святой излечивал людей и творил другие чудеса.
Некоторое время язычники преследовали его за то, что он исповедовал христианство. В 306 году император Максимиан убил Луппа за его веру.
Традиции и обычаи в день Лупа-брусничника
В северных областях в это время начинались заморозки. В лесу поспевала брусника, а на полях доходил овес. Женщины вместе с детьми отправлялись в лес за целебными ягодами, а после готовили из брусники разнообразные угощения. Мужчины же убирали лен и овес.
Что можно делать 5 сентября
5 сентября можно ходить в лес за брусникой. Считается, что ягоды в этот день вбирают в себя все полезные свойства.
Что нельзя делать 5 сентября
В этот день нежелательно увольняться с работы. Вы можете столкнуться с трудностями во время поиска новой работы.
5 сентября не стоит подметать пол и пылесосить. Считается, что вместе с мусором вы избавляетесь от здоровья и благополучия.
Лучше не начинать новые дела. Их не получится успешно реализовать.
Приметы в день Лупа-брусничника
Если к этому дню до сих пор нет утренних заморозков, осень будет теплая.
Журавли на юг улетают – к ранней зиме.
Слышите звуки грома – к теплой осени и морозной зиме.
Журавли быстро летят и в полете не издают никаких звуков – к непогоде.
Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на сентябрь для всех знаков зодиака.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Сообщения из Берлина о том, что главный российский оппозиционер Алексей Навальный действительно отравлен, причем, предположительно, ядом из печально известной группы "Новичок", привело к падению курса российского рубля