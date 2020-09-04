В этот день принято собирать бруснику

5 сентября православные чтят память мученика Луппа Солунского. Он был слугой святого Дмитрия Солунского.

Лупп проживал в греческом городе Салоники. Святой излечивал людей и творил другие чудеса.

Некоторое время язычники преследовали его за то, что он исповедовал христианство. В 306 году император Максимиан убил Луппа за его веру.

Традиции и обычаи в день Лупа-брусничника

В северных областях в это время начинались заморозки. В лесу поспевала брусника, а на полях доходил овес. Женщины вместе с детьми отправлялись в лес за целебными ягодами, а после готовили из брусники разнообразные угощения. Мужчины же убирали лен и овес.

Что можно делать 5 сентября

5 сентября можно ходить в лес за брусникой. Считается, что ягоды в этот день вбирают в себя все полезные свойства.

Что нельзя делать 5 сентября

В этот день нежелательно увольняться с работы. Вы можете столкнуться с трудностями во время поиска новой работы.

5 сентября не стоит подметать пол и пылесосить. Считается, что вместе с мусором вы избавляетесь от здоровья и благополучия.

Лучше не начинать новые дела. Их не получится успешно реализовать.

Приметы в день Лупа-брусничника

Если к этому дню до сих пор нет утренних заморозков, осень будет теплая.

Журавли на юг улетают – к ранней зиме.

Слышите звуки грома – к теплой осени и морозной зиме.

Журавли быстро летят и в полете не издают никаких звуков – к непогоде.

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