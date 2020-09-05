Приметы на 6 сентября: что нельзя делать в Евтихиев день

Приметы на 6 сентября: что нельзя делать в Евтихиев день
Фото: Norbert Probst/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Верили, что таинственный голос заманивает странников в лес

Православные отмечают 6 сентября день Евтихия Тихого. По преданию, он был учеником Иоанна Богослова. Считается, что он сильно пострадал во время травли христианства. В один из моментов на него даже натравили льва, однако животное, вместо того, чтобы напасть, начало говорить человеческим голосом и славить Господа. 

Также в этот день отмечается и день Петровской иконы Божией Матери. 

Согласно народному календарю, к этому дню сутки становились короче, а ночи наоборот. Считалось, что 6 сентября начинает просыпаться нечисть и злые духи. Одному в лес было лучше не ходить. 

Что можно и нельзя делать на Евтихиев день

Если в одиночестве отправиться глубоко в лес, то заблудишься. Таинственный голос заманивает странников в дебри, из которых потом сложно выбраться. 

В ветре в этот день может таиться темная сила. Поэтому следует избегать ветреных проулков и закрывать плотно окна с дверьми, чтобы нечисть не проникла. 

Запрещается смотреть на красные цветы или восходящее солнце. Считается, что так 6 сентября человек может накликать на себя беду. 

Если порезался в этот день – жди неудачи. Поэтому лучше избегать острых предметов. 

Приметы на 6 сентября

Если приснился плохой сон, то нужно рассказать о нем бегущей воде, чтобы она унесла все плохое с собой. 

Если в этот день льет дождь, то жди сухой осени. 

Не видно солнца за тучами – жди

Евгения НАГОРСКАЯ

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