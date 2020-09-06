Раньше считали, что к этому дню завершается грибная пора

В этот день православные чтят память апостола из семидесяти Тита. Святой сначала был учеником апостола Павла, а затем стал первым критским епископом, который активно боролся с язычеством. Он также обладал даром чудотворения.

Согласно народным традициям, 7 сентября – это последний день, когда можно собирать грибы, поэтому взрослые с самого утра уходили в лес по грибы. Детей с собой не брали, потому что считалось, что леший может утащить их в чащу леса.

Что можно делать 7 сентября

Посвятите день шоппингу. Новые покупки вас порадуют.

Поездки, которые запланированы на Титов день, можно не переносить, потому что они пройдут хорошо и без происшествий.

Для того, чтобы продлить молодость, с утра нужно умыться водой, в которой до этого лежало серебро. Также в Титов день любили ходить в баню.





Что нельзя делать 7 сентября

Отложите ремонт на небольшой срок. В этот день лучше не заниматься ремонтными работами, поскольку можно сделать только хуже.

Проведение обрядов и ритуалов необходимо перенести на другой день. Особенно, если за окном плохая и дождливая погода.

Не отказывайте в помощи тем, кто о ней просит.

Категорически нельзя выбрасывать оставшуюся на столе еду. Ею стоит поделиться с нуждающимися.





Приметы на 7 сентября

В лесу под ногами хрустят ветки – погода будет теплой и сухой.

Если небо усыпано звездами и их видно – к заморозкам.

Если вы собрали в Титов день много грибов, значит зима будет долгой и снежной.

Если вороны кричат громче и чаще обычного – будет сильный дождь





Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября.