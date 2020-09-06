Приметы на 7 сентября: что нельзя делать в день Тита Грибника

Приметы на 7 сентября: что нельзя делать в день Тита Грибника
Фото: pixabay.com
Раньше считали, что к этому дню завершается грибная пора

В этот день православные чтят память апостола из семидесяти Тита. Святой сначала был учеником апостола Павла, а затем стал первым критским епископом, который активно боролся с язычеством. Он также обладал даром чудотворения. 

Согласно народным традициям, 7 сентября – это последний день, когда можно собирать грибы, поэтому взрослые с самого утра уходили в лес по грибы. Детей с собой не брали, потому что считалось, что леший может утащить их в чащу леса. 

Что можно делать 7 сентября  

  • Посвятите день шоппингу. Новые покупки вас порадуют. 
  • Поездки, которые запланированы на Титов день, можно не переносить, потому что они пройдут хорошо и без происшествий. 
  • Для того, чтобы продлить молодость, с утра нужно умыться водой, в которой до этого лежало серебро. Также в Титов день любили ходить в баню. 


Что нельзя делать 7 сентября 

  • Отложите ремонт на небольшой срок. В этот день лучше не заниматься ремонтными работами, поскольку можно сделать только хуже. 
  • Проведение обрядов и ритуалов необходимо перенести на другой день. Особенно, если за окном плохая и дождливая погода. 
  • Не отказывайте в помощи тем, кто о ней просит. 
  • Категорически нельзя выбрасывать оставшуюся на столе еду. Ею стоит поделиться с нуждающимися. 


Приметы на 7 сентября 

  • В лесу под ногами хрустят ветки – погода будет теплой и сухой. 
  • Если небо усыпано звездами и их видно – к заморозкам. 
  • Если вы собрали в Титов день много грибов, значит зима будет долгой и снежной. 
  • Если вороны кричат громче и чаще обычного – будет сильный дождь


Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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