Курс рубля
- Доллар пошел вверх после новостей о "Новичке" из Германии
- Что будет с долларом: эксперт дал прогноз
- Курс доллара снизился до 73 рублей
602 новости
В этот день православные чтят память апостола из семидесяти Тита. Святой сначала был учеником апостола Павла, а затем стал первым критским епископом, который активно боролся с язычеством. Он также обладал даром чудотворения.
Согласно народным традициям, 7 сентября – это последний день, когда можно собирать грибы, поэтому взрослые с самого утра уходили в лес по грибы. Детей с собой не брали, потому что считалось, что леший может утащить их в чащу леса.
Что можно делать 7 сентября
Что нельзя делать 7 сентября
Приметы на 7 сентября
Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены