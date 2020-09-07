Курс рубля
- Доллар пошел вверх после новостей о "Новичке" из Германии
- Что будет с долларом: эксперт дал прогноз
- Подобного не было четыре года: курс евро перевалил за 90 рублей
604 новости
Согласно православному календарю, 8 сентября чтят память раннехристианских мучеников Наталии и Адриана. Глубоко верующая девушка вышла замуж на мужчину, который был язычником. Однако та сила и терпение, которое христиане проявляли во время гонений и пыток, восхитили Адриана, поэтому он уверовал во Христа. Когда об этом узнали, его отправили в темницу, где он умер от жестоких пыток. Вскоре после этого скончалась и Наталья.
Что можно делать 8 сентября
Что нельзя делать 8 сентября
Приметы на 8 сентября
Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
"Отравленного" оппозиционера отключили от аппарата ИВЛ