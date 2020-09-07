Приметы на 8 сентября: что нельзя делать в день Адриана и Натальи-овсяницы

Приметы на 8 сентября: что нельзя делать в день Адриана и Натальи-овсяницы
Фото: pixabay.com
Постарайтесь в этот день воздержаться от переедания

Согласно православному календарю, 8 сентября чтят память раннехристианских мучеников Наталии и Адриана. Глубоко верующая девушка вышла замуж на мужчину, который был язычником. Однако та сила и терпение, которое христиане проявляли во время гонений и пыток, восхитили Адриана, поэтому он уверовал во Христа. Когда об этом узнали, его отправили в темницу, где он умер от жестоких пыток. Вскоре после этого скончалась и Наталья.

Что можно делать 8 сентября 

  • Обязательно приготовьте что-то из овса. Например, кашу на завтрак, печенье и блины. Таким образом вы убережете себя от неудач и проблем со здоровьем. 
  • Помолитесь святой Наталье о семейном счастье и благополучии. 
  • Веточка красной рябины, принесенная в этот день в дом, убережет домочадцев от ссор и конфликтов. 


Что нельзя делать 8 сентября 

  • Ни в коем случае не ходите босиком. Раньше считали, что нечисть может схватить человека за босую ногу и утащить в загробный мир. 
  • Нельзя лениться. Будет лучше, если вы посвятите этот день работе и самообразованию. 
  • Не ругайтесь матом и не жалуйтесь на жизнь, иначе положение дел может удушиться. 
  • Не переедайте. Лучше отдайте оставшуюся еду со стола тем, кто в ней нуждается. 

Приметы на 8 сентября 

  • Если с утра гремит гром – осень будет теплой. 
  • Деревья усыпаны рябиной – к скорому началу холодов.
  • Богатый урожай опят говорит о том, что "бабьего лета" не будет.
  • Листья с березы и дубы еще не опали – зима будет суровой.


Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября.

Юлия МИХАЙЛОВА

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