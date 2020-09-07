Постарайтесь в этот день воздержаться от переедания

Согласно православному календарю, 8 сентября чтят память раннехристианских мучеников Наталии и Адриана. Глубоко верующая девушка вышла замуж на мужчину, который был язычником. Однако та сила и терпение, которое христиане проявляли во время гонений и пыток, восхитили Адриана, поэтому он уверовал во Христа. Когда об этом узнали, его отправили в темницу, где он умер от жестоких пыток. Вскоре после этого скончалась и Наталья.

Что можно делать 8 сентября

Обязательно приготовьте что-то из овса. Например, кашу на завтрак, печенье и блины. Таким образом вы убережете себя от неудач и проблем со здоровьем.

Помолитесь святой Наталье о семейном счастье и благополучии.

Веточка красной рябины, принесенная в этот день в дом, убережет домочадцев от ссор и конфликтов.





Что нельзя делать 8 сентября

Ни в коем случае не ходите босиком. Раньше считали, что нечисть может схватить человека за босую ногу и утащить в загробный мир.

Нельзя лениться. Будет лучше, если вы посвятите этот день работе и самообразованию.

Не ругайтесь матом и не жалуйтесь на жизнь, иначе положение дел может удушиться.

Не переедайте. Лучше отдайте оставшуюся еду со стола тем, кто в ней нуждается.

Приметы на 8 сентября

Если с утра гремит гром – осень будет теплой.

Деревья усыпаны рябиной – к скорому началу холодов.

Богатый урожай опят говорит о том, что "бабьего лета" не будет.

Листья с березы и дубы еще не опали – зима будет суровой.





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