Точный астрологический прогноз от "Утро.ру" на семь дней

Предстоящая неделя должна стать для кого-то периодом изменений в личной жизни. Звезды говорят о том, что нужно лишь верить в себя, и все изменится в лучшую сторону.

Овен

Период активных действий. Вам нужно проявлять решительность и смелость. Будьте на высоте, не давайте повода своим недоброжелателям и завистникам. Если вы сможете занять твердую позицию, то все замыслы будут воплощены в жизнь.

Телец

Время для поиска нового круга общения и обустройства личной жизни. Расширяйте свои горизонты. Не отказывайте никому в просьбах, прислушивайтесь к семье и близким.

Близнецы

Время успеха и творческого подъема. Не думайте о прошлых неудачах, хорошо проведите выходные – сходите куда-нибудь с семьей или съездите в лес.

Рак

Займитесь своей карьерой. Если у вас были ранее проблемы со здоровьем, то ситуация будет улучшена. Не стесняйтесь подчеркивать свою незаменимость на работе.

Лев

Цените имеющееся. Проявляйте осторожность, не принимайте решений сгоряча. Избегайте ссор, споров и возможных конфликтов.

Дева

Не стоит перегружать себя из-за сильного рвения. Если с чем-то не получается справиться, попросите помощи у своих друзей. Проведите выходные в кругу близких, прислушайтесь к их советам.

Весы

Не стойте на одном месте – соберитесь с силами и продвигайтесь вперед. В скором времени вы сможете увидеть попутчиков и помощников. Займитесь личными делами. Контролируйте свою речь.

Скорпион

Вы поймете, как лучше справиться со своими проблемами. Ваши нестандартные действия и полезные советы принесут успех.

Стрелец

Не стоит планировать что-либо серьезное, позвольте себе расслабиться и отдохнуть. Уделите внимание близким.

Козерог

Неделя новых жизненных установок. Спокойно и четко будете делайте свое дело. Не тратьте время на болтовню и сплетни.

Водолей

Цените свое время и не бросайте слова на ветер. На работе постарайтесь проявить себя с лучшей стороны Соблюдайте разумную умеренность в ваших желаниях.

Рыбы

Творчество обречено на успех. Могут произойти изменения в личной жизни. Проявите себя в новом деле.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на сентябрь 2020 года.