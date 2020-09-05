Курс рубля
- Доллар пошел вверх после новостей о "Новичке" из Германии
- Что будет с долларом: эксперт дал прогноз
- Курс доллара снизился до 73 рублей
Предстоящая неделя должна стать для кого-то периодом изменений в личной жизни. Звезды говорят о том, что нужно лишь верить в себя, и все изменится в лучшую сторону.
Овен
Период активных действий. Вам нужно проявлять решительность и смелость. Будьте на высоте, не давайте повода своим недоброжелателям и завистникам. Если вы сможете занять твердую позицию, то все замыслы будут воплощены в жизнь.
Телец
Время для поиска нового круга общения и обустройства личной жизни. Расширяйте свои горизонты. Не отказывайте никому в просьбах, прислушивайтесь к семье и близким.
Близнецы
Время успеха и творческого подъема. Не думайте о прошлых неудачах, хорошо проведите выходные – сходите куда-нибудь с семьей или съездите в лес.
Рак
Займитесь своей карьерой. Если у вас были ранее проблемы со здоровьем, то ситуация будет улучшена. Не стесняйтесь подчеркивать свою незаменимость на работе.
Лев
Цените имеющееся. Проявляйте осторожность, не принимайте решений сгоряча. Избегайте ссор, споров и возможных конфликтов.
Дева
Не стоит перегружать себя из-за сильного рвения. Если с чем-то не получается справиться, попросите помощи у своих друзей. Проведите выходные в кругу близких, прислушайтесь к их советам.
Весы
Не стойте на одном месте – соберитесь с силами и продвигайтесь вперед. В скором времени вы сможете увидеть попутчиков и помощников. Займитесь личными делами. Контролируйте свою речь.
Скорпион
Вы поймете, как лучше справиться со своими проблемами. Ваши нестандартные действия и полезные советы принесут успех.
Стрелец
Не стоит планировать что-либо серьезное, позвольте себе расслабиться и отдохнуть. Уделите внимание близким.
Козерог
Неделя новых жизненных установок. Спокойно и четко будете делайте свое дело. Не тратьте время на болтовню и сплетни.
Водолей
Цените свое время и не бросайте слова на ветер. На работе постарайтесь проявить себя с лучшей стороны Соблюдайте разумную умеренность в ваших желаниях.
Рыбы
Творчество обречено на успех. Могут произойти изменения в личной жизни. Проявите себя в новом деле.
Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на сентябрь 2020 года.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены