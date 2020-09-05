Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября

Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября
pixabay.com
Точный астрологический прогноз от "Утро.ру" на семь дней

Предстоящая неделя должна стать для кого-то периодом изменений в личной жизни. Звезды говорят о том, что нужно лишь верить в себя, и все изменится в лучшую сторону.

Овен

Период активных действий. Вам нужно проявлять решительность и смелость. Будьте на высоте, не давайте повода своим недоброжелателям и завистникам. Если вы сможете занять твердую позицию, то все замыслы будут воплощены в жизнь.

Телец

Время для поиска нового круга общения и обустройства личной жизни. Расширяйте свои горизонты. Не отказывайте никому в просьбах, прислушивайтесь к семье и близким.

Близнецы

Время успеха и творческого подъема. Не думайте о прошлых неудачах, хорошо проведите выходные – сходите куда-нибудь с семьей или съездите в лес.

Рак

Займитесь своей карьерой. Если у вас были ранее проблемы со здоровьем, то ситуация будет улучшена. Не стесняйтесь подчеркивать свою незаменимость на работе.

Лев

Цените имеющееся. Проявляйте осторожность, не принимайте решений сгоряча. Избегайте ссор, споров и возможных конфликтов.

Дева

Не стоит перегружать себя из-за сильного рвения. Если с чем-то не получается справиться, попросите помощи у своих друзей. Проведите выходные в кругу близких, прислушайтесь к их советам.

Весы

Не стойте на одном месте – соберитесь  с силами и продвигайтесь вперед. В скором времени вы сможете увидеть попутчиков и помощников. Займитесь личными делами. Контролируйте свою речь.

Скорпион

Вы поймете, как лучше справиться со своими проблемами. Ваши нестандартные действия и полезные советы принесут успех.

Стрелец

Не стоит планировать что-либо серьезное, позвольте себе расслабиться и отдохнуть. Уделите внимание близким.

Козерог

Неделя новых жизненных установок. Спокойно и четко будете делайте свое дело. Не тратьте время на болтовню и сплетни.

Водолей

Цените свое время и не бросайте слова на ветер. На работе постарайтесь проявить себя с лучшей стороны Соблюдайте разумную умеренность в ваших желаниях.

Рыбы

Творчество обречено на успех. Могут произойти изменения в личной жизни. Проявите себя в новом деле.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на сентябрь 2020 года.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

"Позорище": зрители попросили убрать Дану Борисову с федеральных каналов

Телеведущая появилась в эфире шоу "Пусть говорят"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей