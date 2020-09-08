По традиции, в этот день собирают веточки рябины, потому что считалось, что они приносят удачу

В этот день Православная церковь чтит память Пимена Великого. Вспоминают также Анфису Новую, которую жесткого убили из-за ее веры.

В народном календаре этот день получил название Анфисы Рябинницы. Раньше 9 сентября запасались рябиной, поскольку считалось, что дерево приносит удачу и отгоняет негативную энергию. Наши предки также верили, что те, кто вредит деревья, навлекают на себя несчастья да болезнь.

Что можно делать 9 сентября

Для того, чтобы вымести из дома весь негатив, обязательно подметите полы. Постарайтесь сделать это именно метлой, а не с помощью пылесоса.

Молодожены могут украсить праздничный стол веточками и ягодами рябины. Считается, что это укрепит брак.

Постарайтесь в этот день не сплетничать и провести день в спокойствии и гармони и собой.





Что нельзя делать 9 сентября

Ни в коем случае не поднимайте ничего с земли, особенно на перекрестке, потому что таким образом можно навлечь на себя чужие проблемы и неудачи.

Не стоит одалживать деньги, потому что их будут возвращать очень долго или не вернут вовсе.

Не задерживайтесь на пороге, иначе навлечете на себя беду.

Покупки также лучше отложить на другой день.





Приметы на 9 сентября

Дуб усыпан. желудями – зима будет долгой и холодной.

Большой урожай рябины – к дождливой и холодной осени.

Гром в течение дня – знак того, что зима будет поздней.

Свататься в этот день лучше не надо, это считалось плохой приметой.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября.





