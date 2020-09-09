Наступает пора праздников по случаю сбора урожая

В этот день православные чтут память Анны Пророчицы. Святой посчастливилось встретить младенца Иисуса Христа в храме, где его родители благодарили Бога за первенца.

Традиции и обычаи

На Руси в это время завершалась уборка урожая хлеба. Приходила пора ярмарок и празднеств. Наши предки радовались собранному зерну и благодарили Бога. В честь завершения посевного сезона на деревне устраивались торжества.

При этом, согласно поверьям, 10 сентября строго запрещалось сватать невесту. Наши предки верили, что заявившиеся на Пророчицу в дом девицы сваты сулят беду.

Кроме того, с этого дня нельзя ходить на лесные прогулки. В старину считали, что теперь в лесу во всю хозяйничает леший, который может сбить путника с дороги. Но если погулять в чаще все же хочется, можно взять с собой пирожок и оставить его на пеньке, чтобы задобрить царя леса.

Приметы

Хорошая погода без дождя – к поздней зиме. Проливные ливни – к теплой осени. Пожелтели листья берез – в лесу уродилось много опят. Задул ветер с юга – год завершится легко и беззаботно. А вот с севера – жди болезней и несчастья Случайно столкнуться с тещей – к беде.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября.

