Приметы на 10 сентября: что нельзя делать в день Анны Пророчицы
В этот день православные чтут память Анны Пророчицы. Святой посчастливилось встретить младенца Иисуса Христа в храме, где его родители благодарили Бога за первенца.
Традиции и обычаи
На Руси в это время завершалась уборка урожая хлеба. Приходила пора ярмарок и празднеств. Наши предки радовались собранному зерну и благодарили Бога. В честь завершения посевного сезона на деревне устраивались торжества.
При этом, согласно поверьям, 10 сентября строго запрещалось сватать невесту. Наши предки верили, что заявившиеся на Пророчицу в дом девицы сваты сулят беду.
Кроме того, с этого дня нельзя ходить на лесные прогулки. В старину считали, что теперь в лесу во всю хозяйничает леший, который может сбить путника с дороги. Но если погулять в чаще все же хочется, можно взять с собой пирожок и оставить его на пеньке, чтобы задобрить царя леса.
Приметы
- Хорошая погода без дождя – к поздней зиме.
- Проливные ливни – к теплой осени.
- Пожелтели листья берез – в лесу уродилось много опят.
- Задул ветер с юга – год завершится легко и беззаботно.
- А вот с севера – жди болезней и несчастья
- Случайно столкнуться с тещей – к беде.
Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября.
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