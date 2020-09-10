В этот день стоит отказаться от вечеринок и провести время в спокойной обстановке

В этот день чтят память Иоанна Крестителя, который был предшественником Иисуса Христа. Он погиб мучительной смертью – по приказу властей его казнили, отрубив ему голову.

В народе это День Иоанна Постного. Считалось, что с этого дня погода начинает портиться, а осень сменяет лето. Также раньше к 11 сентября хозяйки начинали делать заготовки на зиму, открывались ярмарки, наши предки устраивали праздники и гуляния в честь сбора урожая.

Что можно делать 11 сентября

Постарайтесь в этот день не злоупотреблять алкоголем и откажитесь от мяса.

Не верьте слухам и не распространяйте сплетни.

Лучше 11 сентября провести в спокойной атмосфере, заняться саморазвитием и учебой.





Что нельзя делать 11 сентября

Ни в коем случае не стоит брать в руки колющие и режущие предметы.

Стричься 11 сентября – тоже не совсем хорошая идея. Есть риск навлечь на себя беду и несчастье.

Веселье в этот день также под запретом.

Запрещено потребление алкоголя, в том числе и вина.

Нельзя резать круглые овощи и фрукты.





Приметы на 11 сентября

Если в этот день гремит гром – впереди будет хорошая погода.

Если скворцы еще не улетают в теплые края – ждите бабье лето.

Над головой пролетели лебеди – скоро будет первый снег.

Гусь пролетел в небе – погода будет дождливой.

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