Приметы на 11 сентября: что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи

Приметы на 11 сентября: что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Фото: pixabay.com
В этот день стоит отказаться от вечеринок и провести время в спокойной обстановке

В этот день чтят память Иоанна Крестителя, который был предшественником Иисуса Христа. Он погиб мучительной смертью – по приказу властей его казнили, отрубив ему голову.

В народе это День Иоанна Постного. Считалось, что с этого дня погода начинает портиться, а осень сменяет лето. Также раньше к 11 сентября хозяйки начинали делать заготовки на зиму, открывались ярмарки, наши предки устраивали праздники и гуляния в честь сбора урожая. 

Что можно делать 11 сентября

  • Постарайтесь в этот день не злоупотреблять алкоголем и откажитесь от мяса. 
  • Не верьте слухам и не распространяйте сплетни. 
  • Лучше 11 сентября провести в спокойной атмосфере, заняться саморазвитием и учебой. 


Что нельзя делать 11 сентября

  • Ни в коем случае не стоит брать в руки колющие и режущие предметы. 
  • Стричься 11 сентября – тоже не совсем хорошая идея. Есть риск навлечь на себя беду и несчастье. 
  • Веселье в этот день также под запретом.
  • Запрещено потребление алкоголя, в том числе и вина. 
  • Нельзя резать круглые овощи и фрукты. 


Приметы на 11 сентября 

  • Если в этот день гремит гром – впереди будет хорошая погода. 
  • Если скворцы еще не улетают в теплые края – ждите бабье лето. 
  • Над головой пролетели лебеди – скоро будет первый снег. 
  • Гусь пролетел в небе – погода будет дождливой. 

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября.

Юлия МИХАЙЛОВА

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