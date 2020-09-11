Приметы на 12 сентября: что нельзя делать в день Александра Сытника

Приметы на 12 сентября: что нельзя делать в день Александра Сытника
Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press/www.globallookpress.com
В этот день можно пригласить гостей

В этот день церковь чтит память Александра Невского. 12 сентября останки святого были перевезены в Санкт-Петербург в Свято-Троицкий монастырь. 

Согласно народному календарю, 12 сентября отмечали день Александра Сытника. К этому времени завершали уборку урожая и устраивали шумные застолья. С 12 сентября наступало время вечерних посиделок. Соседи часто ходили друг к другу в гости, делились новостями и забавными историями, пели песни. 

Что нельзя делать 12 сентября 

  • Лучше воздержаться от походов к парикмахеру и мытья головы, потому что можно лишиться волос. 
  • Воздержитесь от азартных игр. Под особым запретом – игральные карты. 
  • Не самый лучший день для того, чтобы заводить домашнего питомца, потому что он может принести несчастья. 
  • Считалось, что если в доме заканчивается соль – это к финансовым трудностям. 


Что можно делать 12 сентября 

  • Пригласите друзей и близких в гости, чтобы устроить небольшой праздник и обсудить последние новости. 
  • Приготовьте блюда из ячменя. Например, можете позавтракать ячменной кашей или добавить зерна в хлеб. 
  • Не отказывайте в помощи тем, кто просит об этом. 


Народные приметы на 12 сентября

  • Если весь день стоит хорошая погода – к богатому урожаю. 
  • Птицы не летят на юг – осень будет теплой. 
  • Деревья усыпаны плодами рябины – к холодной погоде и долгой зиме. 
  • Растения увешаны паутиной – к хорошей погоде. 


Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября.

Юлия МИХАЙЛОВА

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