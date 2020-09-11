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В этот день церковь чтит память Александра Невского. 12 сентября останки святого были перевезены в Санкт-Петербург в Свято-Троицкий монастырь.
Согласно народному календарю, 12 сентября отмечали день Александра Сытника. К этому времени завершали уборку урожая и устраивали шумные застолья. С 12 сентября наступало время вечерних посиделок. Соседи часто ходили друг к другу в гости, делились новостями и забавными историями, пели песни.
Что нельзя делать 12 сентября
Что можно делать 12 сентября
Народные приметы на 12 сентября
Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября.
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