В этот день можно пригласить гостей

В этот день церковь чтит память Александра Невского. 12 сентября останки святого были перевезены в Санкт-Петербург в Свято-Троицкий монастырь.



Согласно народному календарю, 12 сентября отмечали день Александра Сытника. К этому времени завершали уборку урожая и устраивали шумные застолья. С 12 сентября наступало время вечерних посиделок. Соседи часто ходили друг к другу в гости, делились новостями и забавными историями, пели песни.

Что нельзя делать 12 сентября

Лучше воздержаться от походов к парикмахеру и мытья головы, потому что можно лишиться волос.

Воздержитесь от азартных игр. Под особым запретом – игральные карты.

Не самый лучший день для того, чтобы заводить домашнего питомца, потому что он может принести несчастья.

Считалось, что если в доме заканчивается соль – это к финансовым трудностям.





Что можно делать 12 сентября

Пригласите друзей и близких в гости, чтобы устроить небольшой праздник и обсудить последние новости.

Приготовьте блюда из ячменя. Например, можете позавтракать ячменной кашей или добавить зерна в хлеб.

Не отказывайте в помощи тем, кто просит об этом.





Народные приметы на 12 сентября

Если весь день стоит хорошая погода – к богатому урожаю.

Птицы не летят на юг – осень будет теплой.

Деревья усыпаны плодами рябины – к холодной погоде и долгой зиме.

Растения увешаны паутиной – к хорошей погоде.





Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября.

