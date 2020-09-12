Приметы на День Куприяна: что можно и нельзя делать 13 сентября

Приметы на День Куприяна: что можно и нельзя делать 13 сентября
Фото: pixabay.com
Народные традиции и поверья - в материале "Утро.ру"

Православные 13 сентября чтят память мученика Киприана, епископа Карфагенского. В народном календаре это День Куприяна, или Журавлиное вече.

Считалось, что 13 сентября журавли готовятся к перелету на юг и собираются на болотах, чтобы "посовещаться".

Что можно делать

Раньше только с этого дня народ приступал к сбору урожая картошки. Кроме того, с 13 сентября начинали ходить за клюквой. Срывать эту ягоду, которую называли журавлиной, раньше считалось дурной приметой. Убирали, начиная с этого дня, и  репу, морковь и свеклу. В этот день подавали на стол кушанья из этих овощей и начинали заготовку припасов из клюквы на зиму – сушили, варили варенье. Кстати, ягоды, которые собрали в День Куприяна, раньше сушили и складывали в мешочек, а потом носили с собой в качестве оберега.

Что нельзя делать

Новые дела и проекты начинать 13 сентября 2020 года нежелательно. Предки считали, что они обречены на провал. Также в Куприянов день не носили слишком яркую и вычурную одежду и не планировали дальние путешествия. Спиртное было под запретом – выпивать в этот день считалось дурной приметой.

Приметы на 13 сентября

Увидеть во сне клюкву считалось дурным знаком – к слезам и слухам. Если в Куприянов день кричат журавли – это к дождю. Если эти птицы 13 сентября летят низко – зима будет теплой, высоко – жди морозов и метелей.

Ранее "Утро.ру" публиковало предсказание для всех знаков зодиака на сентябрь 2020 года.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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