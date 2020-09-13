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14 сентября православные чтут память преподобного Симеона Столпника. Святой Семен вел очень аскетичный образ жизни, и особенно запомнился людям тем, что долгие годы днем и ночью стоял в прямом положении, посвящая всего себя молитвам и размышлениям о Боге.
Наши предки на Семена отмечали Осенины. Крестьяне устраивали массовые гуляния с песнями и плясками, кружили в хороводах, а конце всех ждал настоящий пир.
Традиции и обычаи
На Руси в Семенов день было принято угощать ближнего. У ворот зажиточных людей стояли сосуды с пивом и брагой и простой люд мог насладиться трапезой. Так что отличной идеей будет созвать 14 сентября гостей и устроить праздник.
Кроме того, день считается благоприятным для смены места жительства. В современном мире на эту дату можно назначить переезд с летнего дома в городские квартиры. Такое поверье связано с тем, что в старину к Семенову дню крестьяне завершали уборку яровых и посев ржи. Считалось, что после этого поля засевать нельзя – самое время переезжать в новое жилье.
А вот ссориться в эту дату категорически запрещено. День лучше провести в окружении гостей. Даже если в беседах будут возникать споры, их следует гасить шуткой и переводить на позитивный лад. А еще настрого запрещалось подметать пол, чтобы не вымести счастье, здоровье и деньги.
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