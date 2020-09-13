Приметы на 14 сентября: что можно и нельзя делать в Семенов день

Приметы на 14 сентября: что можно и нельзя делать в Семенов день
Небо. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
В старину этот день считали приходом настоящей осени

14 сентября православные чтут память преподобного Симеона Столпника. Святой Семен вел очень аскетичный образ жизни, и особенно запомнился людям тем, что долгие годы днем и но­чью стоял в пря­мом по­ло­же­нии, посвящая всего себя молитвам и размышлениям о Бо­ге.

Наши предки на Семена отмечали Осенины. Крестьяне устраивали массовые гуляния с песнями и плясками, кружили в хороводах, а конце всех ждал настоящий пир.

Традиции и обычаи

На Руси в Семенов день было принято угощать ближнего. У ворот зажиточных людей стояли сосуды с пивом и брагой и простой люд мог насладиться трапезой. Так что отличной идеей будет созвать 14 сентября гостей и устроить праздник.

Кроме того, день считается благоприятным для смены места жительства. В современном мире на эту дату можно назначить переезд с летнего дома в городские квартиры. Такое поверье связано с тем, что в старину к Семенову дню крестьяне завершали уборку яровых и посев ржи. Считалось, что после этого поля засевать нельзя – самое время переезжать в новое жилье.

А вот ссориться в эту дату категорически запрещено. День лучше провести в окружении гостей. Даже если в беседах будут возникать споры, их следует гасить шуткой и переводить на позитивный лад. А еще настрого запрещалось подметать пол, чтобы не вымести счастье, здоровье и деньги.

Приметы  

  1. День начался с дождливой погоды – осень будет пасмурной.
  2. Много паутины по углам – осеняя пара будет ясной, но с заморозками.
  3. День теплый – осень порадует хорошей погодой.
  4. Дикие утки сидят по прудам – осень затянется.
  5. Теплая погода стоит за окном – жди теплой зимы.
  6. Ветер бушует – зимой снегом завалит.


Ранее "Утро.ру" публиковало предсказание для всех знаков зодиака на сентябрь 2020 года.

Ольга ФЕДОРОВА

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