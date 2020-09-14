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15 сентября почитают память мученика Маманта. В народе он более известен как Мамонт Овчинник или Овчарник.
Мамонта считали покровителем овец и коз. В то время, когда святой жил в пустыне, к нему приходили дикие козы. Из молока животных он изготавливал сыр, а после раздавал продукт нуждающимся.
За всю свою жизнь Мамонт многих обратил в христианство. Святой, как и его родители, пострадал за веру. Он подвергся мучительной казни.
Традиции и обычаи 15 сентября
В этот день наши предки занимались делами, связанными с домашним скотом. Они приводили в порядок сараи и загоны, где находились козы и овцы. Считалось, что данный вид работы благоприятно повлияет на плодовитость животных.
По традиции, коз и овец выгоняли на пастбища только днем.
Что можно делать 15 сентября
1. В этот день следует нарядиться и отправиться в гости к родным или друзьям.
2. 15 сентября – отличный день для того, чтобы выкапывать картошку. Плоды будут крупными и вкусными.
3. Можно употреблять в пищу сыр и творог.
Что нельзя делать 15 сентября
1. Если кто-то просит вас о помощи, не стоит отказывать ему.
2. Также в этот день нежелательно бездельничать. Иначе это повлечет за собой череду неудач в будущем.
3. 15 сентября стоит отказаться от капризов и жалоб. В противном случае вас ждет несчастье.
Приметы на 15 сентября
1. Если за окном хорошая погода – осень выдастся теплой.
2. Облака висят низко – к непогоде.
3. Идет дождь – к засушливой осени.
4. Закат алого цвета – ждите резкое похолодание.
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