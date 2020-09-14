Приметы на 15 сентября: что можно и нельзя делать в день Мамонта-овчарника

Приметы на 15 сентября: что можно и нельзя делать в день Мамонта-овчарника
Фото: John Eveson/FLPA/www.globallookpress.com
В этот день отказывать в помощи и бездельничать не стоит

15 сентября почитают память мученика Маманта. В народе он более известен как Мамонт Овчинник или Овчарник.

Мамонта считали покровителем овец и коз. В то время, когда святой жил в пустыне, к нему приходили дикие козы. Из молока животных он изготавливал сыр, а после раздавал продукт нуждающимся.

За всю свою жизнь Мамонт многих обратил в христианство. Святой, как и его родители, пострадал за веру. Он подвергся мучительной казни.

Традиции и обычаи 15 сентября

В этот день наши предки занимались делами, связанными с домашним скотом. Они приводили в порядок сараи и загоны, где находились козы и овцы. Считалось, что данный вид работы благоприятно повлияет на плодовитость животных.

По традиции, коз и овец выгоняли на пастбища только днем.

Что можно делать 15 сентября

1. В этот день следует нарядиться и отправиться в гости к родным или друзьям.

2. 15 сентября – отличный день для того, чтобы выкапывать картошку. Плоды будут крупными и вкусными.

3. Можно употреблять в пищу сыр и творог.

Что нельзя делать 15 сентября

1. Если кто-то просит вас о помощи, не стоит отказывать ему.

2. Также в этот день нежелательно бездельничать. Иначе это повлечет за собой череду неудач в будущем.

3. 15 сентября стоит отказаться от капризов и жалоб. В противном случае вас ждет несчастье.

Приметы на 15 сентября

1. Если за окном хорошая погода – осень выдастся теплой.

2. Облака висят низко – к непогоде.

3. Идет дождь – к засушливой осени.

4. Закат алого цвета – ждите резкое похолодание.

Ранее "Утро.ру" поделилось гороскопом для всех знаков зодиака на сентябрь. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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