Приметы на 16 сентября: что можно и нельзя делать в день Домны Доброродной

Приметы на 16 сентября: что можно и нельзя делать в день Домны Доброродной
Фото: Julian Stratenschulte/dpa/www.globallookpress.com
Дом приводили в порядок, а все старые вещи сжигали

В среду православные верующие чтут память мученицы Василиссы Никомидийской. В народе 16 сентября называли днем Домны Доброродной. В праздник было принято наводить порядок дома и избавляться от ненужного.

Традиции и обычаи 16 сентября

На Домну перебирали рухлядь – старую обувь, испорченную посуду, сломанную мебель – и ставили ее вокруг дома, чтобы защититься от сглаза. Позже ненужные вещи сжигали вместе с сухой ботвой. Согласно поверью, огонь очищает дом от неприятностей и привносит благополучие и богатство.

Приметы и поверья на 16 сентября

1. Если весь день идут дожди, то осень будет сухой и теплой.

2. В лесу мало ягод и грибов – значит, следующий год тоже будет неурожайным.

3. А вот большое количество еловых шишек на деревьях 16 сентября предвещало теплую зиму.

Что нельзя делать 16 сентября

В день Домны Доброродной категорически запрещалось свататься. На Руси верили, что это приведет к постоянным ссорам между молодоженами. Также 16 сентября считалось плохой приметой смотреть в зеркало. Это к беде, гласит народная примета. Девушкам было нельзя выходить на улицу одним после захода солнца. От переездов в этот день также воздерживались.

Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный гороскоп на текущую неделю для всех знаков зодиака.

Карина СИРАЗОВА

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