Приметы на 17 сентября: что можно и нельзя делать в день Неопалимой Купины

Приметы на 17 сентября: что можно и нельзя делать в день Неопалимой Купины
Фото: pixabay.com
В этот день необходимо бережно относиться к огню

17 сентября в центре внимания православных оказывается икона Божией Матери Неопалимая Купина. Предыстория такова: пророк Моисей стал свидетелем чудесного явления. На его глазах горящий терновый куст оставался цел и невредим. Когда святой подошел к растению, ему явился Бог, призывая вывести израильский народ из Египта в Обетованную землю.

Икона Неопалимая Купина считается одной из самых сложных по композиции и смыслу икон. На ней Божия Матерь предстает в ветхозаветном прообразе несгорающего куста.

Традиции и обычаи

В этот день крестьяне крайне трепетно относились к огню. У иконы Неопалимой Купины они молились о том, чтобы пожары обходили стороной их жилища. А если возгорание все-таки происходило, люди носили святой образ вокруг горящей избы.

Также 17 сентября крестьяне обходили сеновалы и несколько раз протыкали их вилами. Считалось, что таким образом можно избавиться от нечистой силы.

Что можно делать в день Неопалимой Купины

В этот день стоит посетить церковь и поставить свечку у иконы Богоматери.

Необходимо особенно осторожно обращаться с огнем. В противном случае может произойти несчастье.

Что нельзя делать в день Неопалимой Купины

В этот день стоит отказаться от ругани и использования нецензурных выражений. Это крайне нежелательно делать у огня – считается, что таким образом вы привлекаете в свой дом неудачи.

Приметы

  • Если в лесу много орехов, но мало грибов – ждите снежную и морозную зиму.
  • Большие муравейники предвещают холодную зиму.
  • Если в этот день стоит плохая погода – осень будет сухая. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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