Приметы на 18 сентября: что можно и нельзя делать в день Захария и Елизаветы

Приметы на 18 сентября: что можно и нельзя делать в день Захария и Елизаветы
Фото: pixabay.com
Запрещено стирать белье и ругаться с близкими

18 сентября православные чтят память святых Захария и Елизаветы – родителей Иоанна Крестителя. Долгое время они оставались бездетными, но продолжали молиться о зачатии ребенка.

Однажды Захарию явился с радостной вестью архангел Гавриил. Он сообщил, что в скором времени у того родится сын. В будущем мальчику суждено исполнить великую миссию.

Традиции и обычаи

В этот день было принято молиться о зачатии ребенка. Считалось, что Захарий и Елизавета помогут тем, кто не может забеременеть.

Также святым молились при тяжелых родах, чтобы сохранить жизнь матери и младенцу.

В старину верили, что 18 сентября – отличный день для гаданий и предсказаний. Люди обращались за помощью к знахарям и провидицам, желая узнать, что их ждет в будущем.

Что можно делать в день Захария и Елизаветы

В этот день необходимо выглядеть чистым и опрятным. Обязательно нужно принять ванную или сходить в баню. Считается, что таким образом вы избавитесь от всех грехов.

Если вы планируете ребенка, обратитесь с молитвой к святым Захарию и Елизавете.

Что нельзя делать в день Захария и Елизаветы

18 сентября строго запрещено ссориться с родными людьми. Иначе велика вероятность того, что в скором времени в семье произойдет разлад.

Стоит отказаться от стирки вещей. В противном случае вы можете заболеть.

Приметы

  • Листья рябины рано пожелтели – ждите раннюю зиму.
  • Много рябины на дереве – к дождям, мало – к засухе.
  • Красные облака до восхода солнца – к непогоде. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный гороскоп на текущую неделю для всех знаков зодиака.

Анастасия ГОРЮНОВА

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