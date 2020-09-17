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18 сентября православные чтят память святых Захария и Елизаветы – родителей Иоанна Крестителя. Долгое время они оставались бездетными, но продолжали молиться о зачатии ребенка.
Однажды Захарию явился с радостной вестью архангел Гавриил. Он сообщил, что в скором времени у того родится сын. В будущем мальчику суждено исполнить великую миссию.
Традиции и обычаи
В этот день было принято молиться о зачатии ребенка. Считалось, что Захарий и Елизавета помогут тем, кто не может забеременеть.
Также святым молились при тяжелых родах, чтобы сохранить жизнь матери и младенцу.
В старину верили, что 18 сентября – отличный день для гаданий и предсказаний. Люди обращались за помощью к знахарям и провидицам, желая узнать, что их ждет в будущем.
Что можно делать в день Захария и Елизаветы
В этот день необходимо выглядеть чистым и опрятным. Обязательно нужно принять ванную или сходить в баню. Считается, что таким образом вы избавитесь от всех грехов.
Если вы планируете ребенка, обратитесь с молитвой к святым Захарию и Елизавете.
Что нельзя делать в день Захария и Елизаветы
18 сентября строго запрещено ссориться с родными людьми. Иначе велика вероятность того, что в скором времени в семье произойдет разлад.
Стоит отказаться от стирки вещей. В противном случае вы можете заболеть.
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