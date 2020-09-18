Приметы на 19 сентября: что можно и нельзя делать на Михайлово чудо

Приметы на 19 сентября: что можно и нельзя делать на Михайлово чудо
Фото: imagebroker.net/www.globallookpress.com
По традиции верующие молятся в храмах и не работают в этот день

19 сентября православные верущие отмечают Михайлово Чудо. Вспоминая архангела Михаила, христиане рассказывают о произошедших чудесах. В этот день на территории Иераполя, где когда-то построили в его честь храм, находился источник, у которого исцелялись люди. Многие, выздоровев после его посещения, принимали христианство.

По традиции в этот день христиане не работали. В деревнях устраивали праздники и гулянья, навещали родственников и соседей.

Что можно делать на Михайлово чудо

В этот день необходимо избегать любых разногласий, которые могут привести к ссоре. 19 сентября лучше держать пост и молиться. В храме необходимо поставить общую свечу и принять участие в молебне. Считается, что в Михайлово чудо исполняется любое желание – можно обратиться с просьбой о самом сокровенном.

Чего нельзя делать на Михайлово чудо

В этот день запрещено работать как по дому, так и на поле. Ругаться и выяснять отношения также не дозволено – можно навлечь на себя беду. Нужно помогать нуждающимся. Также не стоит выбрасывать со стола остатки еды.

Приметы на Михайлово чудо

  • Утренний туман – к потеплению.
  • Иней на деревьях – к снежной зиме.
  • Гадание на пироге: девушка, которой попался кусок пирога с запеченным кольцом, выйдет в этом году замуж.


"Утро.ру" рассказывало ранее о гороскопе на неделю для всех знаков зодиака.

Егор МАЛКОВ

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