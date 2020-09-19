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20 сентября православные чтят память Луки Каппадокийского. Преподобный отличался своей особенной набожностью. В 975 году его назначили третьим игуменом Спасовой обители.
В народе эту дату называли Луков день. Согласно традиции, именно с 20 сентября начиналась уборка урожая. Считалось, что если кто-то съест головку лука до Лукова дня, тогда его будут преследовать неудачи. Хозяйки плели бусы из растения для домашнего скота, чтобы уберечь его от болезней, а молодые девушки делали отвар из шелухи и мыли им волосы.
Что можно делать 20 сентября
Что нельзя делать 20 сентября
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