Приметы на 20 сентября: что нельзя делать в Луков день

Приметы на 20 сентября: что нельзя делать в Луков день
Наши предки считали, что этот день прекрасно подходит для уборки лука

20 сентября православные чтят память Луки Каппадокийского. Преподобный отличался своей особенной набожностью. В 975 году его назначили третьим игуменом Спасовой обители. 

В народе эту дату называли Луков день. Согласно традиции, именно с 20 сентября начиналась уборка урожая. Считалось, что если кто-то съест головку лука до Лукова дня, тогда его будут преследовать неудачи. Хозяйки плели бусы из растения для домашнего скота, чтобы уберечь его от болезней, а молодые девушки делали отвар из шелухи и мыли им волосы. 

Что можно делать 20 сентября

  • День отлично подходит для водных процедур. Посвятите день отдыху и сходите в баню или сауну. 
  • Обязательно загадайте желание перед сном. Раньше считалось, что сны с 20 на 21 сентября вещие. 
  • Считалось, что последним в дом в эту дату должен заходить глава семьи, чтобы весь следующий год был счастливым. 
  • День считался подходящим для магических ритуалов.


Что нельзя делать 20 сентября 

  • Если вы вдруг решили признаться в любви или сделать предложение, то лучше не делать это 20 сентября. 
  • Перенесите деловые встречи и финансовые сделки не другой день. 
  • Лучше не одалживать деньги. 
  • Не игнорируйте лук. Можете приготовить суп или салат и добавить туда полезное растение, чтобы весь будущий год вам сопутствовала удача. 


Приметы на 20 сентября 

  • Много шелухи на луковицах – зима наступит рано и будет суровой.
  • Если лук сладкий  и сочный – все проблемы скоро закончатся. 
  • Много облаков на небе – погода испортится. 
  • По утру не слышан щебет птиц – зима будет снежной. 


Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный гороскоп на сентябрь для всех знаков зодиака.

    Юлия МИХАЙЛОВА

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