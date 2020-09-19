Наши предки считали, что этот день прекрасно подходит для уборки лука

20 сентября православные чтят память Луки Каппадокийского. Преподобный отличался своей особенной набожностью. В 975 году его назначили третьим игуменом Спасовой обители.

В народе эту дату называли Луков день. Согласно традиции, именно с 20 сентября начиналась уборка урожая. Считалось, что если кто-то съест головку лука до Лукова дня, тогда его будут преследовать неудачи. Хозяйки плели бусы из растения для домашнего скота, чтобы уберечь его от болезней, а молодые девушки делали отвар из шелухи и мыли им волосы.

Что можно делать 20 сентября

День отлично подходит для водных процедур. Посвятите день отдыху и сходите в баню или сауну.

Обязательно загадайте желание перед сном. Раньше считалось, что сны с 20 на 21 сентября вещие.

Считалось, что последним в дом в эту дату должен заходить глава семьи, чтобы весь следующий год был счастливым.

День считался подходящим для магических ритуалов.





Что нельзя делать 20 сентября

Если вы вдруг решили признаться в любви или сделать предложение, то лучше не делать это 20 сентября.

Перенесите деловые встречи и финансовые сделки не другой день.

Лучше не одалживать деньги.

Не игнорируйте лук. Можете приготовить суп или салат и добавить туда полезное растение, чтобы весь будущий год вам сопутствовала удача.





Приметы на 20 сентября

Много шелухи на луковицах – зима наступит рано и будет суровой.

Если лук сладкий и сочный – все проблемы скоро закончатся.

Много облаков на небе – погода испортится.

По утру не слышан щебет птиц – зима будет снежной.





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