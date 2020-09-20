Приметы на 21 сентября: что нельзя делать в Рождество Пресвятой Богородицы

Приметы на 21 сентября: что нельзя делать в Рождество Пресвятой Богородицы
Фото: pixabay.com
В этот день запрещалось заниматься рукоделием

В понедельник, 21 сентября, верующие отмечают один из самых главных церковных праздников – Рождество Пресвятой Богородицы. В православии этот день относят к двунадесятым – двенадцати основным событиям после Пасхи. Согласно традиции, в день рождения матери Иисуса Христа нужно сходить в церковь, тогда Дева Мария исполнит самое сокровенное желание.

Традиции и обычаи 21 сентября

Рождество Богородицы традиционно считается женским днем. Святой молятся о семейном благополучии и рождении ребенка.

На Руси 21 сентября было принято ходить в гости, чаще всего праздничный стол накрывали молодые семьи, демонстрируя свою щедрость и благополучие. Незамужние девушки еще до рассвета отправлялись на речку, чтобы умыться холодной водой. Считалось, что в этот день она подарит красоту и молодость.

Приметы на 21 сентября

В народе считалось, что погода 21 сентября предсказывает, какой будет осень. Так, сухой и ясный день обещал, что ближайшие два месяца будут теплыми. А вот дожди и холод говорили об обратном.

Сны на Рождество Богородицы считались вещими и, согласно поверью, исполнялись в течение восьми дней.

Что нельзя делать 21 сентября

В этот день, как и в другие большие праздники, запрещается работать – от физического труда необходимо отказаться. Также нельзя ссориться и употреблять алкоголь.

Согласно традиции, заниматься домашними делами и рукоделием тоже нельзя.

Ранее "Утро.ру" рассказало, какие еще церковные праздники отмечают верующие в сентябре.

Карина СИРАЗОВА

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