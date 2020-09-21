Приметы на 22 сентября: что нельзя делать в день Иоакима и Анны

Приметы на 22 сентября: что нельзя делать в день Иоакима и Анны
Фото: pixabay.com
Новобрачные устраивали застолья в этот день

Православные чтут 22 сентября родителей Девы Марии Анну и Иоакима. В этот день принято молиться этим праведным тем, кто страдает от бесплодия. 

Что можно делать 22 сентября

1. В этот праздник, который также иногда называют Поднесеньев день, молодожены угощали своих близких. Девушка должна была испечь пироги, чтобы в семье у всех было крепкое здоровье. Родственники же должны поделиться мудростью и дать полезные советы молодой паре. 

2. Во вторник наступает пора заготовки дров на зиму, ведь весь урожай уже почти собран, есть время подготовиться к холодам. 

Что нельзя делать 22 сентября

1. В этот день не стоит начинать новые проекты по работе. 

2. Не стоит также хранить мусор. Лучше избавиться от всего ненужного. 

3. С осторожностью нужно брать острые предметы, если избежать его никак нельзя. 

4. Заниматься рукоделием также опасно.

5. Во вторник запрещается ругаться и ссориться. 

Приметы на 22 сентября

1. Если появилось много паутины в доме, то осень будет комфортной, но зима холодной. 

2. Если выпадет первый снег, то урожай в следующем году будет плохим. 

3. Если лук вырос с большим слоем шелухи, то зимой будет мороз. 

4. Если листья вишни еще не опали, то тепло задержится. 

Ранее "Утро.ру" публиковало подробный гороскоп на октябрь. 

Полина ИВАНОВА

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