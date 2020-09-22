Начинать новые дела в этот день не стоит

23 сентября наступает день Осеннего равноденствия. В этот период ночь по своей длительности догоняет день. Теперь световая часть суток будет понемногу уменьшаться, а минимальной по времени станет 22 декабря.

А еще в этот день православные чтут память епископов Петра и Павла. Эти святые были истовыми христианами и во имя веры приняли страдания.

Обычаи и традиции 23 сентября

Наши предки на Петра и Павла отмечали завершение сбора урожая и устраивали настоящее застолье. Так что дата отлично подойдет для собрания близких и родных у себя дома или в каком-нибудь заведении. А еще 23 сентября было принято выметать весь ссор из избы – на среду можно назначить генеральную уборку.

Осеннее равноденствие всегда было окутано мистической аурой. На Руси считали, что затевать новые дела в такое время не стоит. А еще запрещается ссориться с родными и держать в голове дурные мысли – в этот день они обладают особенной силой и могут реализоваться.

Приметы на 23 сентября

На Петра и Павла рябина становится самой сладкой в году. Испить рябинового кваса – набраться силы богатырской. Собранная 23 сентября рябина обладает целебными свойствами – можно вылечить головную боль и простуду. Путники, отправившиеся сегодня в дорогу, могут быть спокойны – все будет хорошо. В этот день у людей особенно работает интуиция: что почувствуете – то и верно. Веточка рябины, поставленная на стол, принесет в дом счастье.





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