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23 сентября наступает день Осеннего равноденствия. В этот период ночь по своей длительности догоняет день. Теперь световая часть суток будет понемногу уменьшаться, а минимальной по времени станет 22 декабря.
А еще в этот день православные чтут память епископов Петра и Павла. Эти святые были истовыми христианами и во имя веры приняли страдания.
Обычаи и традиции 23 сентября
Наши предки на Петра и Павла отмечали завершение сбора урожая и устраивали настоящее застолье. Так что дата отлично подойдет для собрания близких и родных у себя дома или в каком-нибудь заведении. А еще 23 сентября было принято выметать весь ссор из избы – на среду можно назначить генеральную уборку.
Осеннее равноденствие всегда было окутано мистической аурой. На Руси считали, что затевать новые дела в такое время не стоит. А еще запрещается ссориться с родными и держать в голове дурные мысли – в этот день они обладают особенной силой и могут реализоваться.
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