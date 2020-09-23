Приметы на 24 сентября: что нельзя делать в день Федоры-обдеры

Приметы на 24 сентября: что нельзя делать в день Федоры-обдеры
Фото: Ole Spata/dpa/www.globallookpress.com
Вечером можно устроить небольшой семейный праздник

24 сентября православная церковь чтит память Феодоры Александрийской. Однажды святую околдовали и она изменила своему мужу. Поняв, что Бог все видит, и пытаясь заслужить прощение, Феодора ушла в мужской монастырь. До конца своих дней она выпрашивала прощение. 

В народном календаре эту дату прозвали Федориным днем. Считалось, что с 24 сентября начинается сезон дождей. Вечером в этот день ходили друг к другу в гости, пили домашнее пиво, которое готовили заранее, и обсуждали урожай. 

Что можно делать 24 сентября 

  • Приготовьте блюдо из капусты. Например, испеките пирожки или сварите щи. Раньше считали, что молодожены в этот день должны съесть капусту, чтобы их брак был долгим и счастливым. 
  • Проведите время на природе. Лучше это сделать с близкими людьми. 
  • Считалось, что если выйти в поле и поклониться озимым культурам, тогда в следующем году будет отличный урожай. 
  • Надеть одежду золотого цвета или со вставками такого же цвета – к финансовому благополучию. 

Что нельзя делать 24 сентября 

  • Ни в коем случае не поднимайте ничего чужого с земли. Считалось, что так вы забираете чужие беды себе. 
  • Девушкам не стоит мыть голову и красить губы в этот день. 
  • Также стоит быть аккуратнее с одеждой. Наши предки верили, что если испачкать подол одежды – это к неудачному браку. 
  • Не сплетничайте и не ведите разговоров ни о чем. 

Народные приметы на 24 сентября

  • Летает много пчел – к поздней зиме. 
  • Если идет дождь – солнечных дней в ближайшее время можно не ждать. 
  • Если в лесу много грибов, тогда зима будет снежной.  
  • Птицы высоко в небе – к ветреной погоде. 

Ранее "Утро.ру" публиковало подробный гороскоп на октябрь. 

    Юлия МИХАЙЛОВА

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