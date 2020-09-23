Вечером можно устроить небольшой семейный праздник

24 сентября православная церковь чтит память Феодоры Александрийской. Однажды святую околдовали и она изменила своему мужу. Поняв, что Бог все видит, и пытаясь заслужить прощение, Феодора ушла в мужской монастырь. До конца своих дней она выпрашивала прощение.

В народном календаре эту дату прозвали Федориным днем. Считалось, что с 24 сентября начинается сезон дождей. Вечером в этот день ходили друг к другу в гости, пили домашнее пиво, которое готовили заранее, и обсуждали урожай.

Что можно делать 24 сентября

Приготовьте блюдо из капусты. Например, испеките пирожки или сварите щи. Раньше считали, что молодожены в этот день должны съесть капусту, чтобы их брак был долгим и счастливым.

Проведите время на природе. Лучше это сделать с близкими людьми.

Считалось, что если выйти в поле и поклониться озимым культурам, тогда в следующем году будет отличный урожай.

Надеть одежду золотого цвета или со вставками такого же цвета – к финансовому благополучию.

Что нельзя делать 24 сентября

Ни в коем случае не поднимайте ничего чужого с земли. Считалось, что так вы забираете чужие беды себе.

Девушкам не стоит мыть голову и красить губы в этот день.

Также стоит быть аккуратнее с одеждой. Наши предки верили, что если испачкать подол одежды – это к неудачному браку.

Не сплетничайте и не ведите разговоров ни о чем.

Народные приметы на 24 сентября

Летает много пчел – к поздней зиме.

Если идет дождь – солнечных дней в ближайшее время можно не ждать.

Если в лесу много грибов, тогда зима будет снежной.

Птицы высоко в небе – к ветреной погоде.

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