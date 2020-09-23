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24 сентября православная церковь чтит память Феодоры Александрийской. Однажды святую околдовали и она изменила своему мужу. Поняв, что Бог все видит, и пытаясь заслужить прощение, Феодора ушла в мужской монастырь. До конца своих дней она выпрашивала прощение.
В народном календаре эту дату прозвали Федориным днем. Считалось, что с 24 сентября начинается сезон дождей. Вечером в этот день ходили друг к другу в гости, пили домашнее пиво, которое готовили заранее, и обсуждали урожай.
Что можно делать 24 сентября
Что нельзя делать 24 сентября
Народные приметы на 24 сентября
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