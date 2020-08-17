Астрологический прогноз на день для всех знаков зодиака подскажет, как избежать неприятностей и добиться успеха в делах

Этот день будет крайне благоприятным для некоторых знаков. Есть возможность заняться чем-то новым. Оригинальные идеи быстро придут в вашу голову. Вероятен наплыв вдохновения. Также вас ждут приятные переживания, связанные с любовными делами.

Овен

Сегодня не следует проявлять инициативу в делах. Это не принесет желаемого результата и не оправдает чужих надежд. Уделите время бытовым делам – они будут получаться лучше всего. Обратите внимание на здоровье и адекватно оценивайте свои возможности.

Телец

В этот день не стоит ожидать того, что все будет получаться с первого раза. Проявите терпение и настойчивость – благодаря этому вы добьетесь успеха в делах. Возможны недопонимания с коллегами по работе. Доверьтесь собственной интуиции и ни в коем случае не спешите.

Близнецы

Сегодня ваша “фишка” – это умение быстро реагировать. Оно поможет вам решить многие вопросы. Проявите решительность и не переживайте – все сложится так, как вы хотите. А проекты, начатые сегодня, будут приносить успех еще долгое время.

Рак

В этот день вам придется проявить характер, иначе вы не добьетесь успеха в делах. От вас ждут решительных поступков и быстроты реакции. Не откладывайте важные дела на потом! Вторая половина дня готовит для вас какие-то неожиданные новости. Держите ухо востро.

Лев

Сегодня не слишком благоприятный день для вас. С большой вероятностью возникнут ссоры с близкими на фоне взаимного недопонимания. Постарайтесь держать язык за зубами. Есть риск выдать чужие секреты или проболтаться о своих планах.

Дева

Сегодня вы будете испытывать сложности в том, чтобы сделать первый шаг. Велика вероятность того, что вы начнете сомневаться в себе и винить обстоятельства в личных неудачах. Постарайтесь абстрагироваться от негатива и взять себя в руки.

Весы

Этот день неблагоприятен и для вас. Вам будет максимально сложно самостоятельно принимать решения и проявлять решительность. Однако, помните – если вы переступите через себя, то сможете добиться успеха в делах.

Скорпион

День прекрасно подойдет для активной работы. Вы сможете реализовать много планов. Однако, есть риск, что на горизонте появятся недоброжелатели. Это может огорчить вас. Проявите упорство и закончите серьезные дела в первой половине дня.

Стрелец

Сегодня вам не следует браться за новые дела. Обстоятельства постоянно будут вставлять вам палки в колеса. Лучше сделайте ставку на свою коммуникабельность. Она позволит вам узнать полезную информацию от своих собеседников.

Козерог

Постарайтесь не переоценивать свои силы. Не спешите: тщательно и вдумчиво выполняйте свою работу. Отложите на потом дела, которые требуют быстрой реакции. Сегодня это не ваш конек. Лучше посвятите время близким. Вам удастся наладить с ними отношения.

Водолей

Это крайне удачный день для вас. Вернитесь к своим ранним планам и идеям – велика вероятность того, что вы успешно их реализуете. Также необходимо проявить быстроту реакции. Не позволяйте делам накапливаться. Это принесет некоторые неприятности.

Рыбы

Сегодня вам не следует принимать поспешные решения. Это не приведет ни к чему хорошему. Возможно кардинальное изменение планов. Будьте готовы подстроиться под обстоятельства. Ближе к вечеру может произойти неожиданное событие.

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