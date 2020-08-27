День может привести к ссорам и размолвкам

С утра день многим знакам покажется сложным: не исключены конфликты, каждый захочет отстаивать свою правоту. Если вы не уверены, что шутка в адрес человека уместна – лучше не говорить ее вообще. Многие будут остро реагировать на любые колкости. Постарайтесь избегать ссор с родными.

Овен

Начало дня для Овна будет относительно неплохим – препятствий будет немного, из-за чего можно смело позволить себе рисковать во многих делах. Те, кто ранее сбился с правильного маршрута, смогут снова встать в верный строй и найти нужный ориентир. Откладывать дела на вечер не стоит – вся энергичность пойдет на спад уже во второй половине дня.

Телец

Не бойтесь плыть по течению – в этот день следует довериться обстоятельствам. Успехи в этот день могут быть не результатом ваших талантов, а чистой случайностью – принимать на свой счет их не стоит. Внимательней осмотрите список своих дел. Не исключено, что часть задач, к которым ранее относились несерьезно, вечером станут настоящей проблемой.

Близнецы

Лучше отказаться от дел, где требуется проявить инициативу. Позвольте партнеру показать себя во всей красе. В этот день вам будет сложно реагировать вовремя на предоставленные обстоятельства – если справиться не выйдет, то ситуация слишком быстро наберет негативный оборот.

Рак

Задача, которая долго не давала вам покоя, может феноменально быстро подойти к завершению в самом начале дня – в этом помогут обстоятельства или близкие люди, вовремя подоспевшие на помощь. Справиться самостоятельно с проблемой будет тяжело. Не бойтесь просить посторонних о помощи – в дальнейшем это может поспособствовать карьерным успехам.

Лев

Расслабляться не стоит – откажитесь от пассивного распорядка в самом начале дня. Можно заняться домашними делами, спортом или другими интенсивными делами – другой возможности сделать задуманное может не быть сегодня. Ближе к вечеру оцените свои силы. Очень важно не забывать о своем здоровье в таком бешеном ритме дня.

Дева

Если запланировано важно дело, то звезды советуют от него отказаться. Лучше уделить время мелким хлопотам – домашним, семейным или автомобильным. У вас получится быстро предпринять что-либо в форс-мажорной обстановке, но под вечер вы можете быть недовольны своим решением. Переживать не стоит, идея, как все исправить появится достаточно быстро.

Весы

День пройдет бодро. Масса дел будет протекать легко, окружающие не будут медлить в решении задач или помощи вам, а новые дела или поездки могут принести полезные знакомства. Вечером придется уделить время делам, которые не приносят особой радости. Не исключено, что могут возникнуть разногласия в отношениях с коллегами или близкими.

Скорпион

Ваша активность будет полезна далеко не везде: крупные дела лучше решать коллективно, а вот в мелких можно проявить инициативу. Лучше отказаться от новых тактик и пойти проверенным путем в решении каких-либо вопросов.. Новшества могут сыграть злую шутку в будущем.

Стрелец

Вас будет переполнять энергия с самого начала дня. На волне вы можете не заметить важных деталей или нестыковок в работе. Бодрый настрой получится сохранить до самого вечера. Этот день окажется благотворным для всех любителей активного отдыха, спорта или желающих хорошо погулять.

Козерог

Нельзя быть пассивным – от этого в этот день будет только вред. Начните день с разминки и мелких день, постепенно наращивая свою активность к концу – это обязательно принесет полезные плоды в будущем. Однако важно рассчитывать свои силы не перетруждать себя лишней нагрузкой. К вечеру любой промах может сыграть против вас, не поддавайтесь панике и тревоге.

Водолей

Лучше всего заняться делами, связанными с познанием или социальной активностью. Любые намеченные планы осуществятся, особенно, если они будут выполняться в слаженной команде. Можно попутешествовать, либо пойти на интересный эксперимент. Не исключено, что в этот день о себе могут напомнить старые недуги.

Рыбы

Рыбам не стоит брать пример с окружающих. Особенно, если они будут вести себя слишком навязчиво и активно. Вам подобный темп не подойдет и сыграет в будущем не на руку. Ориентируйтесь на собственные цели и мотивы, чтобы спланировать день. Успех, пусть он и будет незначительным, станет хорошим подспорьем для крупных побед.

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