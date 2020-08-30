Астрологический прогноз на день поможет избежать ссор и проблем с деньгами

В понедельник 31 августа Луна будет находиться в созвездии Водолея. День отлично подойдет для организации мероприятий и решения финансовых вопросов. А вот любовные отношения могут дать трещину – в последний день лета вероятность конфликтов с близкими возрастает.

Овен

31 августа 2020 года окажется подходящим днем для Овнов, чтобы начать что-то новое. Выгодное сотрудничество, романтическая встреча или внезапная поездка – в понедельник удача будет на вашей стороне. Не упустите свою возможность.

Телец

Первая половина дня для Тельцов будет наполнена радостью и позитивными эмоциями, а вот к вечеру возможны мелкие неприятности. Споры и задержки в делах рискуют испортить настроение представителям зодиакального круга.

Близнецы

Близнецов весь день будут поджидать неудачи в финансовой сфере. 31 августа лучше воздержаться от сомнительных сделок и крупных покупок. Все денежные операции звезды советуют отложить на другой день.

Рак

Раков в августовский понедельник ждут приятные встречи и неожиданные знакомства. Денежный гороскоп обещает внезапный доход, пусть и небольшой. Вечер лучше всего посвятить семье или друзьям.

Лев

Астрологи рекомендуют Львам 31 августа избегать рисков, тем более неоправданных. Любые дела, даже самые привычные, в этот день потребуют особой внимательности и ответственного подхода.

Дева

Утром в понедельник Девам будет сложно сосредоточиться на чем-то одном, но к середине дня появится необходимая энергия и бодрость. Любовный гороскоп обещает представителям земной стихии приятный сюрприз от второй половинки.

Весы

Прогноз на день гласит: Весам стоит быть осторожными с новыми знакомыми – они не всегда искренни с вами. День будет загруженным, но представителям этого знака удастся быстро разобраться со всеми проблемами.

Скорпион

Скорпионов 31 августа 2020 года ждет довольно утомительный день. Чтобы добиться хоть каких-то результатов, придется приложить немало усилий. Звезды советуют не спешить и следовать плану.

Стрелец

Понедельник станет для Стрельцов днем сюрпризов, гласит гороскоп на день. Возможны странные совпадения или необычные предложения, из-за которых придется перестраивать свои планы и отложить дела на другой день.

Козерог

День не принесет трудностей, с которыми бы Козерогам не удалось справиться. В понедельник представители земной стихии смогут найти неожиданные, но эффективные способы получения нужного результата. А вечером звезды намекают на возможное начало романтических отношений.

Водолей

Водолеям 31 августа будет сложно начать действовать – покажется, что ни одно занятие не приносит удовольствия. Астрологи уверяют: главное – сделать первый шаг, а затем вы и сами не заметите, как начнете получать удовольствие от процесса.

Рыбы

В последний день лета Рыбам придется приложить усилия, чтобы избежать разногласий и даже серьезных конфликтов. Постарайтесь здраво оценивать свои силы и, если нужно, соглашаться на уступки.

Таков точный прогноз на день для мужчин и женщин. Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный гороскоп на сентябрь для всех знаков.