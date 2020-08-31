Подробный астрологический прогноз для всех знаков Зодиака подскажет, как провести первый день осени

Первая половина дня идеально подойдет для того, чтобы взяться за что-то новое. Некоторых представителей знаков Зодиака ждет наплыв вдохновения, что подарит интересные идеи и планы. Во второй половине дня возможно появление некоторых трудностей. Что еще готовит для вас день – в гороскопе от Утро.ру.

Овен

1 сентября – отличный день для того, чтобы заняться важными делами. Овнов ожидает успех в их реализации, ведь на помощь придут близкие люди. Есть вероятность, что сегодня вы встретите свою любовь. Вторая половина дня готовит для вас какие-то хорошие новости и заманчивые предложения, от которых вы не сможете отказаться.

Телец

В этот день Тельцам желательно проявить смелость и настойчивость. Это поможет добиться успеха в сложных делах. Скорее всего вы останетесь довольны результатом и собой в целом. В вашу голову могут прийти новые идеи, от реализации которых вы не сможете отказаться.

Близнецы

Близнецам стоит избавиться от розовых очков. Построенные вами иллюзии не отражают реального положения дел. Постарайтесь трезво оценить ситуацию. В этом вам помогут близкие люди или коллеги по работе. Прислушайтесь к их советам, и тогда вам удастся успешно реализовать все планы.

Рак

Раков сегодня тоже ждет наплыв интересных идей. 1 сентября вас не будут расстраивать бытовые дела, так как вы находитесь в предвкушении более интересного времяпровождения. Возможны приятные встречи и неожиданные знакомства. Есть вероятность, что вы получите денежное вознаграждение.

Лев

Львов ждет достаточно беспокойный день. 1.09.20 вы столкнетесь с тем, что вас будут специально выводить из себя. Вы будете стараться держать себя в руках, но это будет даваться с трудом. Откажитесь от риска и авантюр – это может повлечь за собой неприятности.

Дева

Дев ожидает неблагоприятный день. Вам будет достаточно сложно сосредоточиться на делах. Только ближе к вечеру ваш настрой улучшится, и к вам вернутся бодрость и желание заниматься делами. Тогда-то и можно будет взяться за новую и интересную работу.

Весы

Этот день готовит для Весов много дел. Однако не стоит унывать – вы быстро и успешно справитесь со всей работой. Постарайтесь сегодня воспользоваться теми знаниями и умениями, которые вы получили раньше. Ваш опыт подскажет, какой именно путь нужно выбрать.

Скорпион

День для Скорпионов выдастся довольно утомительным. 1 сентября вам придется много трудиться, чтобы добиться хоть какого-то успеха. Велика вероятность, что вы станете участником конфликта. Не возлагайте ответственность на других людей, а лучше выберете собственную дорогу.

Стрелец

Сегодня Стрельцы будут пребывать в позитивном настрое. Никакие трудности не смогут испортить вам настроение. Возможно, вы получите какое-то необычное, но интересное предложение. Из-за этого вам придется изменить свои планы.

Козерог

Козерогов ожидает благоприятный день. Вам будет сопутствовать удача не только в старых делах, но и в новых открытиях. Вас ожидают приятные встречи, в процессе которых вы сможете произвести хорошее впечатление.

Водолей

1 сентября Водолеям будет особенно тяжело действовать. Вы столкнетесь с апатией, из-за которой все дела будут казаться бесполезными и скучными. Однако, проявив инициативу, вы добьетесь больших успехов.

Рыбы

Сегодня Рыбы будут находиться в центре разногласий и споров. Вы проявите упрямство, что приведет не к очень хорошим последствиям. Если вы собираетесь начать новое дело, проявите настойчивость и энтузиазм. Тогда удача будет на вашей стороне.

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