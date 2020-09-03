Гороскоп на 4 сентября 2020 года

Гороскоп на 4 сентября 2020 года
Фото: pixabay.com
Точный прогноз на день поможет не сбиться с пути

В пятницу Луна начнет убывать и окажется в созвездии Рыб. В этот день все будет зависеть не от событий, а от реакции на них – поэтому 3 сентября важно найти свой путь. Вырастет вероятность серьезных конфликтов с окружающими.

Овен

Овнам в пятницу будет удаваться практически все. И деловые, и личные встречи пройдут удачно, кроме того, возможно продвижение по карьерной лестнице.

Телец

Беспокойный день ждет Тельцов 3 сентября. Звезды советуют заранее настроиться и быть готовым к загруженности – времени зря лучше не тратить.

Близнецы

Утром Близнецов могут поджидать неприятные происшествия и неудачные совпадения. Скорее всего придется заняться решением проблем, а задуманное не удастся осуществить сразу.

Рак

В пятницу эмоциональный фон Раков будет отличаться напряженностью – любая мелочь выбьет из равновесия. Могут с новой силой вспыхнуть давние конфликты, и на этот раз представители этого знака не станут уступать.

Лев

Львам астрологи не советуют планировать на утро 3 сентября что-либо важное. В это время принимать серьезные решение взвешенно будет трудно. К вечеру позитивный настрой вернется.

Дева

В первой половине дня Девам будет сложно удержаться от необдуманных действий. Не спешите – в пятницу это может серьезно навредить, говорят звезды.

Весы

Весам грозят проблемы из-за того, что представители этого знака не слишком внимательны к окружающим и часто забывают о чужих просьбах. 3 сентября необходимо будет сдержать данные ранее обещания, и это окажется нелегко, гласит прогноз на день.

Скорпион

В сентябрьскую пятницу Скорпионам придется принимать многие решения на ходу, что будет сильно раздражать представителей этого знака. Звезды советуют прислушиваться к интуиции – это должно помочь.

Стрелец

Стрельцам 3 сентября необходимо настроиться на серьезный лад, гласит гороскоп на день. Ни в коем случае не откладывайте запланированные за сегодня дела, хотя соблазну будет трудно противостоять.

Козерог

Проблемы, которые кажутся неразрешимыми, на самом деле не так серьезны. Астрологи советуют Козерогам меньше думать о плохом и не портить себе настроение – так получится сделать гораздо больше.

Водолей

Плодотворный день ждет Водолеев 3 сентября. Удача улыбнется представителям этого знака, и они не допустят ошибок благодаря предыдущему опыту.

Рыбы

Рыбам преодолеть препятствия в пятницу поможет интуиция. Ответы на все вопросы лежат на поверхности – нужно их только разглядеть.

Таков точный прогноз на день для мужчин и женщин. Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

"В ушах свистит": французы высмеяли версию немцев о "Новичке" в деле Навального

Граждане Пятой Республики не верят в столь топорную работу российских спецслужб

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей