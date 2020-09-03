Точный прогноз на день поможет не сбиться с пути

В пятницу Луна начнет убывать и окажется в созвездии Рыб. В этот день все будет зависеть не от событий, а от реакции на них – поэтому 3 сентября важно найти свой путь. Вырастет вероятность серьезных конфликтов с окружающими.

Овен

Овнам в пятницу будет удаваться практически все. И деловые, и личные встречи пройдут удачно, кроме того, возможно продвижение по карьерной лестнице.

Телец

Беспокойный день ждет Тельцов 3 сентября. Звезды советуют заранее настроиться и быть готовым к загруженности – времени зря лучше не тратить.

Близнецы

Утром Близнецов могут поджидать неприятные происшествия и неудачные совпадения. Скорее всего придется заняться решением проблем, а задуманное не удастся осуществить сразу.

Рак

В пятницу эмоциональный фон Раков будет отличаться напряженностью – любая мелочь выбьет из равновесия. Могут с новой силой вспыхнуть давние конфликты, и на этот раз представители этого знака не станут уступать.

Лев

Львам астрологи не советуют планировать на утро 3 сентября что-либо важное. В это время принимать серьезные решение взвешенно будет трудно. К вечеру позитивный настрой вернется.

Дева

В первой половине дня Девам будет сложно удержаться от необдуманных действий. Не спешите – в пятницу это может серьезно навредить, говорят звезды.

Весы

Весам грозят проблемы из-за того, что представители этого знака не слишком внимательны к окружающим и часто забывают о чужих просьбах. 3 сентября необходимо будет сдержать данные ранее обещания, и это окажется нелегко, гласит прогноз на день.

Скорпион

В сентябрьскую пятницу Скорпионам придется принимать многие решения на ходу, что будет сильно раздражать представителей этого знака. Звезды советуют прислушиваться к интуиции – это должно помочь.

Стрелец

Стрельцам 3 сентября необходимо настроиться на серьезный лад, гласит гороскоп на день. Ни в коем случае не откладывайте запланированные за сегодня дела, хотя соблазну будет трудно противостоять.

Козерог

Проблемы, которые кажутся неразрешимыми, на самом деле не так серьезны. Астрологи советуют Козерогам меньше думать о плохом и не портить себе настроение – так получится сделать гораздо больше.

Водолей

Плодотворный день ждет Водолеев 3 сентября. Удача улыбнется представителям этого знака, и они не допустят ошибок благодаря предыдущему опыту.

Рыбы

Рыбам преодолеть препятствия в пятницу поможет интуиция. Ответы на все вопросы лежат на поверхности – нужно их только разглядеть.

Таков точный прогноз на день для мужчин и женщин. Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.