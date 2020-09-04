Точный астрологический прогноз подскажет, чего ждать представителям всех знаков зодиака в субботу

Луна в Овне увеличивает риск импульсивных, необдуманных поступков, которые впоследствии могут обернуться неприятностями. При этом суббота окажется удачным днем для того, чтобы наладить отношения с близкими и как следует отдохнуть. Что ждет представителей зодиакальной карты 5 сентября, рассказали звезды.

Овен

В субботу Овны не смогут здраво оценивать свои силы: покажется, что нет ничего не возможного. Придется запастись терпением и дождаться удачного момента – тогда любые преграды буду ни по чем.

Телец

Тельцов 5 сентября ждет масса неприятных сюрпризов: окружающие будут разочаровывать. Астрологи рекомендуют держать себя в руках: все проблемы решатся так же быстро, как и возникнут.

Близнецы

У Близнецов в этот день многое пойдет не по плану, но к вечеру ситуация изменится. Представителей этого знака ждет хорошая новость о ком-то из близких.

Рак

Ракам в субботу лучше не торопиться, чтобы избежать ошибок, гласит гороскоп на день. Верить на слово всем подряд не стоит – проверяйте все услышанное, советуют звезды.

Лев

Денежный гороскоп для Львов гласит: 5 сентября 2020 года – отличный день для решения самых сложных финансовых вопросов. Покупки, сделанные в субботу, также окажутся весьма удачными.

Дева

Девам тоже следует воздерживаться от импульсивных решений. Ошибки, допущенные в этот день, будут иметь серьезные последствия в будущем, гласит прогноз на день.

Весы

В субботу у Весов появятся трудности в общении с окружающими. Обострятся давние конфликты, возникнут сложные и непредвиденные дела. Не стесняйтесь обращаться за помощью – правильные союзники смогут вас поддержать.

Скорпион

Скорпионов ждет непростой день и расслабиться удастся только вечером, в кругу близких людей. В субботу представителей этого знака ждет серьезный и откровенный разговор, который многое прояснит.

Стрелец

5 сентября для Стрельцов пройдет приятно и интересно, но никаких значительных событий не будет. Появится возможность научиться чему-то новому или понять смысл некоторых событий прошлого.

Козерог

Утром Козерогам удастся найти общий язык с теми, кто никак не шел на контакт. А вот требующие внимания дела лучше отложить до вечера. Также представителей земной стихии в этот день ждут неожиданные, но приятные подарки.

Водолей

Эмоциональное состояние Водолеев 5 сентября 2020 года окажется нестабильным, поэтому переживаний избежать не выйдет. Ближе к вечеру появится возможность провести время с близкими и порадовать их.

Рыбы

Любовный гороскоп на сентябрь для Рыб обещает представителям этого знака внезапное романтическое признание от человека, который всегда был рядом. Астрологи говорят, что эти события кардинально поменяют жизнь.

Таков точный прогноз на день для мужчин и женщин. Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный гороскоп на сентябрь для всех знаков зодиака.

