Точный астрологический прогноз подскажет, чего ждать представителям всех знаков зодиака в воскресенье

Предстоящий воскресный день должен стать датой различных встреч, знакомств и вопросов рабочего характера. Старайтесь проявлять терпимость и сохранять внутреннее спокойствие, и тогда все получится.

Овен

День выдастся тяжелым. Не тратьте это время на поездки или командировки, исключите тяжелые физические нагрузки. Сохраняйте улыбку на лице, проведите это время рядом с семьей.

Телец

День чреват неприятностями и неудачами в профессии. Настороженно принимайте новые идеи и поступающие предложения. Внимательно относитесь к своему здоровью, не употребляйте тяжелую пищу.

Близнецы

Возможно, сегодня вас ожидают большие перспективы и заманчивое предложение. Посоветуйтесь с близкими – важно принять верное решение. Не заостряйте свое внимание на ошибках и неприятностях.

Рак

При возникающих проблемах посоветуйтесь с психологом или близкими друзьями. Иначе можно допустить серьезную ошибку как на работе, так и в семье.

Лев

День ошибок и проблем в личной жизни. Не допускайте разногласий со своей половинкой, избегайте поездок и физического труда. Не стоит заключать крупных сделок или совершать дорогостоящих покупок.

Дева

Возможно, вам предстоит столкнуться с неприятностями на работе. Новые идеи могут привести к финансовым потерям. Внимательнее относитесь к своему здоровью.

Весы

День профессиональных успехов и приятных известий. Оглядитесь на пройденное: вполне вероятно, что стоит изменить текущее положение дел. Возможно, ваша половинка не захочет принять вашу точку зрения.

Скорпион

День спокойствия и равновесия. Вы – хозяин своего положения. Вы будете чувствовать взаимопонимание с окружающим миром. Все подчинено вашей воле и вашим желаниям.

Стрелец

Возможно, вас ожидают трудности в профессии. Старайтесь следить за организмом: не перегружайтесь и не переедайте.

Козерог

Воскресный день чреват новыми ошибками на личном фронте. Не делайте лишних обещаний, избегайте ненужных диалогов и старайтесь не работать с документами. Лучше не питаться калорийной пищей.

Водолей

Хороший день для деловых встреч и визита к старым друзьям. Можно вспомнить былое и протянуть кому-то руку помощи: возможно, вас ожидает совместный успех.

Рыбы

День подведения итогов. Определите личные достоинства и недостатки, хорошо поразмыслив. Но и не забывайте об отдыхе. Проведите это время с семьей.

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