Гороскоп на 6 сентября 2020 года

Гороскоп на 6 сентября 2020 года
pixabay.com
Точный астрологический прогноз подскажет, чего ждать представителям всех знаков зодиака в воскресенье

Предстоящий воскресный день должен стать датой различных встреч, знакомств и вопросов рабочего характера. Старайтесь проявлять терпимость и сохранять внутреннее спокойствие, и тогда все получится.

Овен

День выдастся тяжелым. Не тратьте это время на поездки или командировки, исключите тяжелые физические нагрузки. Сохраняйте улыбку на лице, проведите это время рядом с семьей.

Телец

День чреват неприятностями  и неудачами в профессии. Настороженно принимайте новые идеи и поступающие предложения. Внимательно относитесь к своему здоровью, не употребляйте тяжелую пищу.

Близнецы

Возможно, сегодня вас ожидают большие перспективы и заманчивое предложение. Посоветуйтесь с близкими – важно принять верное решение. Не заостряйте свое внимание на ошибках и неприятностях.

Рак

При возникающих проблемах посоветуйтесь с психологом или близкими друзьями. Иначе можно допустить серьезную ошибку как на работе, так и в семье.

Лев

День ошибок и проблем в личной жизни. Не допускайте разногласий со своей половинкой, избегайте поездок и физического труда. Не стоит заключать крупных сделок или совершать дорогостоящих покупок.

Дева

Возможно, вам предстоит столкнуться с неприятностями на работе. Новые идеи могут привести к финансовым потерям. Внимательнее относитесь к своему здоровью.

Весы

День профессиональных успехов и приятных известий. Оглядитесь на пройденное: вполне вероятно, что стоит изменить текущее положение дел. Возможно, ваша половинка не захочет принять вашу точку зрения.

Скорпион

День спокойствия и равновесия. Вы – хозяин своего положения. Вы будете чувствовать взаимопонимание с окружающим миром. Все подчинено вашей воле и вашим желаниям.

Стрелец

Возможно, вас ожидают трудности в профессии. Старайтесь следить за организмом: не перегружайтесь и не переедайте.

Козерог

Воскресный день чреват новыми ошибками на личном фронте. Не делайте лишних обещаний, избегайте ненужных диалогов и старайтесь не работать с документами. Лучше не питаться калорийной пищей.

Водолей

Хороший день для деловых встреч и визита к старым друзьям. Можно вспомнить былое и протянуть кому-то руку помощи: возможно, вас ожидает совместный успех.

Рыбы

День подведения итогов. Определите личные достоинства и недостатки, хорошо поразмыслив. Но и не забывайте об отдыхе. Проведите это время с семьей.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на сентябрь.


Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

"Лукашенко оказался крепким орешком": опубликована запись разговора Варшавы и Берлина по Навальному

Ранее президент РБ Александр Лукашенко заявил, что у него есть доказательства того, что отравление Навального - фальсификация

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей