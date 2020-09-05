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Предстоящий воскресный день должен стать датой различных встреч, знакомств и вопросов рабочего характера. Старайтесь проявлять терпимость и сохранять внутреннее спокойствие, и тогда все получится.
Овен
День выдастся тяжелым. Не тратьте это время на поездки или командировки, исключите тяжелые физические нагрузки. Сохраняйте улыбку на лице, проведите это время рядом с семьей.
Телец
День чреват неприятностями и неудачами в профессии. Настороженно принимайте новые идеи и поступающие предложения. Внимательно относитесь к своему здоровью, не употребляйте тяжелую пищу.
Близнецы
Возможно, сегодня вас ожидают большие перспективы и заманчивое предложение. Посоветуйтесь с близкими – важно принять верное решение. Не заостряйте свое внимание на ошибках и неприятностях.
Рак
При возникающих проблемах посоветуйтесь с психологом или близкими друзьями. Иначе можно допустить серьезную ошибку как на работе, так и в семье.
Лев
День ошибок и проблем в личной жизни. Не допускайте разногласий со своей половинкой, избегайте поездок и физического труда. Не стоит заключать крупных сделок или совершать дорогостоящих покупок.
Дева
Возможно, вам предстоит столкнуться с неприятностями на работе. Новые идеи могут привести к финансовым потерям. Внимательнее относитесь к своему здоровью.
Весы
День профессиональных успехов и приятных известий. Оглядитесь на пройденное: вполне вероятно, что стоит изменить текущее положение дел. Возможно, ваша половинка не захочет принять вашу точку зрения.
Скорпион
День спокойствия и равновесия. Вы – хозяин своего положения. Вы будете чувствовать взаимопонимание с окружающим миром. Все подчинено вашей воле и вашим желаниям.
Стрелец
Возможно, вас ожидают трудности в профессии. Старайтесь следить за организмом: не перегружайтесь и не переедайте.
Козерог
Воскресный день чреват новыми ошибками на личном фронте. Не делайте лишних обещаний, избегайте ненужных диалогов и старайтесь не работать с документами. Лучше не питаться калорийной пищей.
Водолей
Хороший день для деловых встреч и визита к старым друзьям. Можно вспомнить былое и протянуть кому-то руку помощи: возможно, вас ожидает совместный успех.
Рыбы
День подведения итогов. Определите личные достоинства и недостатки, хорошо поразмыслив. Но и не забывайте об отдыхе. Проведите это время с семьей.
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