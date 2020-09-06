Астрологический прогноз на день - что советуют звезды всем знакам зодиака

В этот понедельник лучше воздержаться от шумных мероприятий. Не стоит ждать громких побед, однако этот день отлично подойдет для самообразования и саморазвития. Можно посвятить время уходу за собой. Также в личной жизни многих знаков могут произойти серьезные перемены. Не стесняйтесь проявлять инициативу и делать первые шаги.

Овен

Астрологи рекомендуют представителям знака отдохнуть от вечной спешки. Попробуйте хотя бы ненадолго уединиться и полностью отказаться от проблем внешнего мира. Возможно, вы придете к пониманию истинной сути всего происходящего. Также не стоит забывать о маленьких радостях жизни. Во второй половине дня можно встретиться с друзьями или сходить на свидание.

Телец

Посвятите день творчеству: просто поверьте в себя и попытайтесь открыть в себе скрытые таланты. Также звезды советуют настроиться на романтику в отношениях. Не исключено, что вы получите новости о людях, которых оставили в прошлом. Не игнорируйте их: тщательно обдумайте полученную информацию и постарайтесь сделать правильные выводы.

Близнецы

Отдохните. Не нужно в этот день идти на изнурительные тренировки, лучше займитесь чем-то более приятным и спокойным, например творчеством. Близнецы могут надеяться на позитивные перемены в своей личной жизни. Просто оглянитесь вокруг: может быть, ваше счастье уже рядом с вами. Длительные поездки лучше запланировать на другой день.

Рак

Звезды советуют отпустить все проблемы и расслабиться хотя бы на один день. Представителям знака нужно прекратить заниматься самокритикой. Не стоит отказывать в помощи тем, кто о ней просит. Вероятно, пожилые родственники потребуют внимания или у близких друзей могут возникнуть проблемы, которые вы сможете решить.

Лев

Попробуйте по-новому взглянуть на все происходящее. Лучше в этот понедельник не торопиться и не искушать судьбу своими необдуманными поступками. Будьте уверены, что время расставит все по своим местам. Также Львам не нужно спешить с дорогими покупками, иначе деньги будут потрачены зря.

Дева

Не тратьте время и силы на реализацию амбициозных планов. Дайте себе передышку, не планируйте никаких важных дел на этот день. Лучше заняться в понедельник личной жизнью, пусть иногда даже в ущерб работе. По возможности исключите деловые поездки и поездки на дальние расстояния. Не отказывайтесь от поддержки близких.

Весы

День отлично подойдет для того, чтобы попытаться найти ответы на все вопросы, которые долгое время не давали покоя. Для этого лучше всего обратиться к своему подсознанию. Несмотря на сильную занятость, проведите вторую половину дня в уютной обстановке. Остерегайтесь сплетников и не отказывайтесь от помощи со стороны близких и друзей.

Скорпион

Займитесь вечером домашними делами, советуют звезды. Приведите в порядок свои вещи, приготовьте вкусный ужин для всей семьи. Аккуратнее в этот день надо быть с завистниками, потому что вы неожиданно можете стать предметом сплетен и интриг. Не обращайте внимания на слухи, спокойно занимайтесь своими обычными делами – в ближайшее время ситуация изменится к лучшему.

Стрелец

Разберитесь в себе и постарайтесь наметить пути для будущего развития. Влюбленные Стрельцы отлично проведут время в компании своей второй половины. Самое лучшее для вас сейчас – это чувство уверенности в завтрашнем дне. Если вы не можете похвастаться стабильным положением, постарайтесь найти точку опоры и продолжайте работать: будущее пока еще не определено.

Козерог

Попробуйте перенести решение всех важных вопросов на другой день, а если такой возможности нет, тогда постарайтесь в этот понедельник быть максимально тактичными и решайте спорные вопросы только путем переговоров. Оставайтесь верны своим принципам, но забудьте о нравоучениях – это поможет сближению. Будьте благоразумны, не вмешивайтесь в дела, которые вас не касаются.

Водолей

Астрологи советуют Водолеям расслабиться и отложить в сторону решение насущных проблем. Не случится ничего страшного, если вы позволите себе немного отдохнуть, но с оглядкой на обстоятельства. Прекрасный день для налаживания отношений с теми, с кем вы в ссоре: в понедельник можно смело идите на примирение. Обратите внимание на знаки, которые посылает вам судьба. По возможности откажитесь от всего, что не внушает вам доверия.

Рыбы

Представителям знака следует полностью сосредоточиться на реализации своих идей. Постарайтесь не упустить шанс заявить о себе как о талантливом. Отбросьте все предрассудки, смело идите навстречу своей мечте. И если вы еще не определились со своими желаниями, не спешите действовать: все хорошее и лучшее впереди.