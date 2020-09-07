Гороскоп на 8 сентября 2020 года

Гороскоп на 8 сентября 2020 года
Фото: pixabay.com
Астрологический прогноз на день поможет избежать ссор и проблем с деньгами

Во вторник 8 сентября Луна будет находиться в знаке Тельца. Это значит, что день подойдет для проведения финансовых операций, вложения средств, а также крупных покупок. Но не всем будет сопутствовать удача в материальной сфере.

Овен

Овнам в этот день нужно быть особенно внимательными. Звезды сулят ощутимые финансовые поступления, однако удача в любой момент может от вас отвернуться и тогда не миновать материальных потерь. Каждое решение должно быть хорошо взвешенным.

Телец

8 сентября – благоприятный день для Тельцов. Вы почувствуете прилив энергии, все дела будет легко реализовывать. Возможна поездка или командировка, в результате которой вы поправите ваше финансовое положение.

Близнецы

День полон противоречий. Небеса дадут Близнецам шанс серьезно улучшить свое материальное положение, однако не исключены потери. Лучше воздержаться от крупных покупок и постараться не ссориться с близкими людьми.

Рак

В этот день Раки могут почувствовать разочарование в своих деловых качествах. Не исключены проблемы на работе. Избежать серьезных потерь вам помогут старые партнеры по бизнесу.

Лев

08.09 – не самый благоприятный день для Львов. Велика вероятность развития конфликта на работе, поэтому вам стоит быть особенно внимательным к своим словам. Избегайте крупных покупок и не пытайтесь перечить вышестоящему руководству.

Дева

Этот день лучше посвятить личным делам и семье. На работе возможны конфликты. Однако если вы сумеете быть на высоте, то сможете достичь хороших финансовых результатов.

Весы

День будет активным. Возможно, вы узнаете о грядущей командировке или запланируете небольшое путешествие. Вторник благоприятен для проведения деловых переговоров и заключения контрактов.

Скорпион

8 сентября – неблагоприятный день для Скорпионов. Вам следует избегать крупных покупок. К финансам нужно относиться с максимальным вниманием. Материальные потери могут плохо сказаться на отношениях в семье.

Стрелец

День будет полон противоречий. Возможно, вас отправят в выгодную командировку. Однако не исключено, что 8 сентября Стрельцам придется провести в мелких домашних хлопотах.

Козерог

Козерогам лучше воздержаться от заключения деловых сделок. День следует посвятить семье или заняться творчеством и разбором накопившихся дел.

Водолей

Для того чтобы сохранить свое финансовое положение, Водолеям стоит с особой осмотрительностью относиться к покупкам.Также не исключены конфликты в семье или со второй половинкой.

Рыбы

Тяжелый день для Рыб. Велика вероятность серьезного нервного напряжения, которое не всем будет под силу выдержать. Ваша задача – собрать всю волю в кулак и не реагировать на внешние провокации.

Таков точный прогноз на день для мужчин и женщин. Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный гороскоп на сентябрь для всех знаков зодиака.

Ольга ФЕДОРОВА

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