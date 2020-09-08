Гороскоп на 9 сентября 2020 года
Завтра не стоит начинать новых дел, поскольку, вероятнее всего, результат будет плачевным. Лучше завершите все проекты, которые были начаты ранее. По возможности откажитесь от встреч и разговоров с теми людьми, которые вам неприятны. Настройтесь на хороший вечер, проведите его в комфортной для себя обстановке: используйте любую возможность, чтобы восстановить свои душевные силы.
Овен
Астрологи советуют Овнам обратить внимание на свое окружение. Возможно, пришло время разорвать связи с людьми, которые не внушают представителям знака уважения и доверия. Научитесь ценить себя и свое время.
Телец
Возможны проблемы в общении с окружающими. Будьте терпимы к чужим недостаткам, не приписывайте людям пороков, которые им несвойственны. Вполне возможно, что в ближайшем будущем у вас появится новый источник дохода. Представителям знака стоит подумать над тем, как превратить свое хобби в источник дохода.
Близнецы
Звезды рекомендуют Близнецам перестать парить в облаках, рассчитывая на внезапное исполнение своих желаний. Будет лучше, если вы перестанете убегать от проблем и начнете их решать. Если вы полны решимости решать личные проблемы с помощью интриг и сплетен, то лучше отказаться от этой идеи.
Рак
Постарайтесь трезво оценивать происходящее. Если отношения с людьми перестают приносить радость, прекратите общение. Однако такое решение не следует принимать спонтанно: прислушайтесь к своему внутреннему голосу. В плане профессиональной деятельности звезды не исключают возможности перемен к лучшему.
Лев
В этот день представителям знака нужно попытаться умерить свой гордый нрав. Не портите отношения с окружающими из-за эгоизма и упрямства. Будьте готовы пойти на уступки, тогда удача вам улыбнется. Во второй половине дня возможны сюрпризы и новые знакомства.
Дева
Настало время перемен, поэтому Девам следует окончательно определиться со своими желаниями. Без сожаления оборвите связи со своим скучным прошлым и приступайте к реализации задуманных планов. Во второй половине дня будьте готовы к тому, что близкие люди вдруг решат проверить вашу нервную систему на прочность. Однако представители знака легко со всем справятся и сохранят хорошие отношения с окружающими.
Весы
Лучше сразу решать проблемы и не откладывать их "на потом": в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться. Постарайтесь сосредоточиться и разобраться со всеми своими проблемами. Астрологи обещают долгожданную встречу с близкими людьми. Подумайте, как лучше принять гостей. Отдохните от работы и получайте удовольствие.
Скорпион
Попробуйте хоть немного расслабиться и перестать контролировать каждое свое действие. В этот день не стоит касаться серьезных тем. Будьте спокойны, не стесняйтесь проявлять инициативу – вас заметят и оценят. Многое теперь будет зависеть от вашего настроения, если нет желания веселиться – проведите время дома и отдохните.
Стрелец
Отбросьте все сомнения и займитесь планиирование: нет смысла вспоминать прошлые неудачи. Постарайтесь провести день без суеты и шума, даже если вы не смогли справиться с поставленными задачами вовремя. Не искушайте судьбу, избегайте сплетен и интриг. Теперь вы слишком уязвимы, чтобы вести тайные игры, лучше направьте свою энергию на решение самых насущных проблем.
Козерог
В среду представителям знака стоит избегать ссор и конфликтов. Будьте справедливы и непредвзяты, не принимайте поспешных решений, а главное, не лгите своим людям, даже из добрых побуждений. Звезды не исключают изменений, связанных с вашей профессиональной деятельностью. Не бойтесь принимать решения, будьте настойчивы: займитесь рассылкой резюме, запишитесь на собеседование.
Водолей
Проведите время с пользой: определите для себя направление, в котором вы будете двигаться дальше. Можно посвятить время спорту. Если вам не хватает любви, ласки и заботы, начните проявлять инициативу. Звезды не исключают перемен в профессиональной сфере. Если вы хотите освоить новую специальность или найти дополнительный источник дохода, действуйте, но не спешите увольняться – всему свое время.
Рыбы
Займитесь решением насущных проблем. Такой подход к жизни предотвратит трудности, которые могут возникнуть в ближайшем будущем. Если во второй половине дня вы остались дома, подумайте о том, как провести время с пользой. Впереди вас ждут приятные сюрпризы, возможно посещение нежданных гостей. Не бойтесь проявить свою оригинальность, придумайте что-то особенное, чтобы встреча удалась.
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