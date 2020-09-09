Точный астрологический прогноз поможет решить, чем стоит заняться, а какие дела лучше временно отложить

Не бойтесь брать на себя ответственность за все происходящее и будьте уверены, что это оценят. Отличное время для того, чтобы начать что-то новое, используйте эту возможность для выполнения своих планов: смело меняйте свою жизнь к лучшему. Представляйте свое будущее в деталях, полностью доверяйте судьбе, используйте все возможности, которые она предоставляет.

Овен

Смело приступайте к реализации своих планов. Овен вряд ли встретиться с серьезными препятствиями на пути к достижению своих целей, но предостерегает от излишней спешки. Соблюдайте разумную осторожность при принятии решений. В личной жизни все зависит от вас. Не пытайтесь заново полюбить любимого человека, будьте мягче и терпимее к его капризам – отношения выйдут на новый уровень.

Телец

Астрологи рекомендуют выйти за рамки привычных занятий: не полагайтесь только на свою тяжелую работу. Найдите возможность улучшить свои навыки, например, записаться на курсы повышения квалификации. Пришло время подумать о том, каким вы видите свое ближайшее будущее. Вряд ли вам удастся избежать ошибок и неприятностей, но не упустите ни одной возможности сделать свою жизнь лучше.

Близнецы

В этот день мыслите стратегически и не бойтесь брать ответственность на себя. Действуйте смело и решительно, следуя плану – успех не заставит себя долго ждать. Вполне возможно, что у вас появится новый источник дохода, причем весьма неожиданным образом. Будьте открыты для новых предложений, рассматривайте все возможные варианты, какими бы абсурдными они ни казались на первый взгляд.

Рак

Старайтесь принимать только взвешенные решения, чтобы не оказаться на перепутье. Без серьезной мотивации вам будет трудно рассчитывать на успех. Звезды советуют вам не обращать внимания на сплетни. Не спешите признавать свои недостатки, но и не преувеличивайте достоинства. Отбросьте предрассудки, живите в гармонии с собой.

Лев

День сложится хорошо, если представители знака смогут воздержаться от резких высказываний в адрес окружающих. Держите себя в руках, иначе ваш авторитет будет поставлен под сомнение. Не стесняйтесь показывать свои чувства – так вы сможете добиться взаимности.

Дева

День отлично подойдет для работы: сейчас не время для сомнений и поиска своего пути. Вы должны занять активную позицию и действовать без промедления – только в этом случае она будет успешной. Во второй половине дня подумайте, в каком направлении вы хотели бы двигаться дальше.

Весы

Звезды советуют Весам мыслить масштабно, не зацикливаясь на временных неудачах. Жизнь изменится к лучшему, если вы научитесь ставить перед собой конкретные цели. Возможно, вам следует обратить внимание на свое окружение. Возможно, вам пора завести новые знакомства.

Скорпион

У представителей знака завтра будет удачный день в плане профессиональной деятельности. Налаживание новых перспективных контактов, проведение успешных переговоров, заключение сделок – уже завтра вы сможете сделать все. Звезды обещают хлопоты, связанные с приездом гостей. Вероятно, вам не придется перестраивать свой рабочий график, делать все, чтобы гости остались довольны.

Стрелец

Посвятите день учебе и самообразованию. Например, сходите на семинар или в музей. Не сидите дома. Если вы соскучились по ярким впечатлениям, устройте себе и своему любимому маленькое романтическое приключение. Вечер лучше провести в спокойной обстановке.

Козерог

В этот четверг удача будет улыбаться Козерогу во всем: от решения мелких бытовых проблем до блестяще проведенных переговоров с деловыми партнерами. Но не стоит полагаться только на удачу, бездействие может привести к тому, что вы упустите свое счастье. Если вы устали от скучной повседневной жизни, начните планировать свой отпуск.

Водолей

Самое время уйти с головой в работу. Астрологи рекомендуют упорно трудиться для достижения своих целей. Свежий воздух и смена обстановки необходимы каждому, поэтому пригласите близких на дачу или на долгую прогулку в парк. Поговорите с ними, предложите помощь в решении бытовых проблем. Теперь все зависит только от вас.

Рыбы

Для того, чтобы этот день прошел хорошо, постарайтесь заручиться поддержкой родственников и коллег, даже если это всего лишь решение бытовых проблем. Возможно начало новых отношений. Если вам трудно выразить свои чувства, подарите любимому человеку подарок с намеком на дальнейшие отношения.

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