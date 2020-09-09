Гороскоп на 10 сентября 2020 года
Не бойтесь брать на себя ответственность за все происходящее и будьте уверены, что это оценят. Отличное время для того, чтобы начать что-то новое, используйте эту возможность для выполнения своих планов: смело меняйте свою жизнь к лучшему. Представляйте свое будущее в деталях, полностью доверяйте судьбе, используйте все возможности, которые она предоставляет.
Овен
Смело приступайте к реализации своих планов. Овен вряд ли встретиться с серьезными препятствиями на пути к достижению своих целей, но предостерегает от излишней спешки. Соблюдайте разумную осторожность при принятии решений. В личной жизни все зависит от вас. Не пытайтесь заново полюбить любимого человека, будьте мягче и терпимее к его капризам – отношения выйдут на новый уровень.
Телец
Астрологи рекомендуют выйти за рамки привычных занятий: не полагайтесь только на свою тяжелую работу. Найдите возможность улучшить свои навыки, например, записаться на курсы повышения квалификации. Пришло время подумать о том, каким вы видите свое ближайшее будущее. Вряд ли вам удастся избежать ошибок и неприятностей, но не упустите ни одной возможности сделать свою жизнь лучше.
Близнецы
В этот день мыслите стратегически и не бойтесь брать ответственность на себя. Действуйте смело и решительно, следуя плану – успех не заставит себя долго ждать. Вполне возможно, что у вас появится новый источник дохода, причем весьма неожиданным образом. Будьте открыты для новых предложений, рассматривайте все возможные варианты, какими бы абсурдными они ни казались на первый взгляд.
Рак
Старайтесь принимать только взвешенные решения, чтобы не оказаться на перепутье. Без серьезной мотивации вам будет трудно рассчитывать на успех. Звезды советуют вам не обращать внимания на сплетни. Не спешите признавать свои недостатки, но и не преувеличивайте достоинства. Отбросьте предрассудки, живите в гармонии с собой.
Лев
День сложится хорошо, если представители знака смогут воздержаться от резких высказываний в адрес окружающих. Держите себя в руках, иначе ваш авторитет будет поставлен под сомнение. Не стесняйтесь показывать свои чувства – так вы сможете добиться взаимности.
Дева
День отлично подойдет для работы: сейчас не время для сомнений и поиска своего пути. Вы должны занять активную позицию и действовать без промедления – только в этом случае она будет успешной. Во второй половине дня подумайте, в каком направлении вы хотели бы двигаться дальше.
Весы
Звезды советуют Весам мыслить масштабно, не зацикливаясь на временных неудачах. Жизнь изменится к лучшему, если вы научитесь ставить перед собой конкретные цели. Возможно, вам следует обратить внимание на свое окружение. Возможно, вам пора завести новые знакомства.
Скорпион
У представителей знака завтра будет удачный день в плане профессиональной деятельности. Налаживание новых перспективных контактов, проведение успешных переговоров, заключение сделок – уже завтра вы сможете сделать все. Звезды обещают хлопоты, связанные с приездом гостей. Вероятно, вам не придется перестраивать свой рабочий график, делать все, чтобы гости остались довольны.
Стрелец
Посвятите день учебе и самообразованию. Например, сходите на семинар или в музей. Не сидите дома. Если вы соскучились по ярким впечатлениям, устройте себе и своему любимому маленькое романтическое приключение. Вечер лучше провести в спокойной обстановке.
Козерог
В этот четверг удача будет улыбаться Козерогу во всем: от решения мелких бытовых проблем до блестяще проведенных переговоров с деловыми партнерами. Но не стоит полагаться только на удачу, бездействие может привести к тому, что вы упустите свое счастье. Если вы устали от скучной повседневной жизни, начните планировать свой отпуск.
Водолей
Самое время уйти с головой в работу. Астрологи рекомендуют упорно трудиться для достижения своих целей. Свежий воздух и смена обстановки необходимы каждому, поэтому пригласите близких на дачу или на долгую прогулку в парк. Поговорите с ними, предложите помощь в решении бытовых проблем. Теперь все зависит только от вас.
Рыбы
Для того, чтобы этот день прошел хорошо, постарайтесь заручиться поддержкой родственников и коллег, даже если это всего лишь решение бытовых проблем. Возможно начало новых отношений. Если вам трудно выразить свои чувства, подарите любимому человеку подарок с намеком на дальнейшие отношения.
Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный гороскоп на сентябрь для всех знаков зодиака.
Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Интервью Лукашенко российским СМИ. Главное
Перехват разговора о Навальном, арест 33 россиян, досрочные выборы - лидера Белоруссии спросили о самом важном
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в России
- Коронавирус в России: главное
- Свежая статистика по коронавирусу в России на 9 сентября
- Раскрыты данные о заболевших коронавирусом на российских курортах
- Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса: подробности
Огород
- Просто и эффективно: как добиться вызревания виноградной лозы до заморозков
- Как обработать теплицу и подготовить почву к следующему сезону: самые действенные способы
- Какие растения можно сеять под зиму: важные правила подготовки земли
Выбор читателей
- "Животик видно": Подольская поделилась кадрами с семейного праздника
- Эксперт: Лукашенко выпросил год до ухода
- "Больно смотреть": очевидцы рассказали о состоянии перенесшего операцию Корчевникова
- Год со смерти Назаровой: как сложилась судьба оставшейся одной внучки актрисы
- Пенсионерам напомнили о заявлении на выдачу пособия
- Эксперты назвали кандидатов на место Лукашенко в случае его свержения
- СМИ: 16-летний сын Лукашенко оказался оппозиционером
- Последний акт пьесы: немецкий эксперт предвидит колоссальные перемены в Белоруссии
- Коронавирус в России: главное
- Маринованные огурцы по-болгарски: рецепт заготовки на зиму
- "Вырезать ОМОН": тайные переговоры белорусских активистов объяснили в России
- "Масляков от ужаса покраснел": ведущего КВН шокировало поведение Гудкова
- "Расплата за Крым": США могут принудить РФ к репарации
- "Золотая" стратегия Путина вызвала восхищение в Европе
- Бывший вице-президент России объявил карьеру Лукашенко законченной
- "Сутки на ответ": президента Белоруссии вызвали на дуэль
- Советский рецепт огурцов: хрустящая закуска без лишних хлопот
- Порядок выплат пенсионерам изменится
- "Чудище и обезьяна": Жириновский и Наргиз устроили разборки
- Как свежие: необычный рецепт помидоров на зиму
Выбор читателей
- Михаил Ефремов Советский и российский актер, театральный режиссер, телеведущий.
- Владимир Путин президент России
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Анастасия Заворотнюк российская актриса театра и кино, телеведущая
- Александр Лукашенко Президент Белоруссии
- Владимир Зеленский Президент Украины, шоумен
- Агата Муцениеце Актриса
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Рифат Гарипов Политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Алексей Навальный блогер, российский оппозиционер
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- София Ротару советская и украинская эстрадная певица и актриса.
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Максим Галкин Артист, телеведущий