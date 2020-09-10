Звезды расскажут, на что обратить внимание в последний день рабочей недели

В пятницу Луна будет находиться в знаке Рак. Время очень сильного воздействия на эмоциональное состояние человека. Под влиянием этого созвездия люди становятся мягкими и восприимчивыми ко всему происходящему вокруг них.



Овен



Для представителей этого знака зодиака день является весьма благоприятным. Жизненная энергия Овнов будет находиться на высоком уровне. Сегодня вам будут удаваться любые задумки, также возможны финансовые поступления.



Телец



Для Тельцов 11 сентября тоже удачный день. Сегодня вы смело можете начинать новые дела, а также заключать контракты с вашими деловыми партнерами.



Близнецы



Жизненный потенциал Близнецов находится на высоком уровне. Звезды пророчат выгодное предложение от бизнес-партнеров или работодателя. Однако будьте начеку, добиться хорошего результата будет не так-то просто. От вас требуется максимальное внимание и скрупулезность.



Рак



По прогнозам астрологов, Ракам 8 сентября будет дан шанс исправить прошлые ошибки. Однако окружающие постараются всячески препятствовать этому. Следовательно, день лучше провести в одиночестве.



Лев



Львы сегодня на высоте. Представители этого знака будут пользоваться особым вниманием противоположного пола. Не исключены новые приятные знакомства. Однако нужно следить за здоровьем и избегать травмоопасных ситуаций.



Дева



11.09 – успешный для Дев день. Ваша жизненная энергия будет находиться на высоком уровне. Сегодня возможны крупные финансовые поступления, а также продвижение по карьерной лестнице. Некоторые вопросы могут потребовать от вас креативности – будьте к этому готовы.



Весы



Звезды сулят жизненные перипетии представителям этого знака. Весам придется отстаивать свою правоту. Однако, если вам это удастся, то вознаграждение не заставит себя долго ждать.



Скорпион



Для Скорпионов 11 сентября не станет благоприятным днем. Лучше избегать крупных покупок, капиталовложений, а также заключения новых контрактов. Справиться с дурным влиянием звездных светил поможет самообладание и анализ ситуации.



Стрелец



Стрельцы сегодня смогут наладить отношения с близкими людьми, с которыми ранее был конфликт. А вот в деловой сфере от представителей этого знака потребуется особое внимание и новый подход.



Козерог



День отлично подходит для работы в коллективе, шумных компаний и проведения масштабных мероприятий. Жизненный потенциал находится на высоком уровне. Козерогам нужно хорошо обдумать свои действия, и тогда фортуна будет на их стороне.



Водолей



День обещает определенные трудности. Велика вероятность, что Водолеям придется отстаивать свои позиции. Возможны финансовые потери, а также разлад с любимыми людьми.



Рыбы



11 сентября – благоприятный день для решения рабочих вопросов. Возможна деловая поездка. Рыбам будет сопутствовать удача в вопросах, связанных с недвижимостью и спонсорской помощью.



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