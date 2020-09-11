Звезды подскажут, каким делам посвятить субботний день

12 сентября Луна будет находиться в знаке Рак. Такое положение ночного светила говорит о том, что возможна повышенная эмоциональность, впечатлительность. Рекомендуется заниматься домашними делами, создавать уют дома, заботиться и опекать близких.

Овен



В этот день Овнам следует быть особенно внимательными. Велика вероятность поступления различных заманчивых предложений. Однако никто не сможет гарантировать их успех. Звезды также сулят появление важный известий.



Телец



12 сентября обещает стать весьма хлопотным для Тельцов. По прогнозам астрологов, сегодня вы получите важное известие от близкого человека, которое в корне может изменить вашу жизнь. День благоприятен для творчества и занятия спортом.



Близнецы



Наладить контакты с близкими людьми и коллегами сегодня будет не так просто. Близнецам стоит быть сдержанными, и тогда серьезных ошибок удастся избежать.



Рак



12.09 – период, когда жизнь будет искушать Раков. Представители этого знака будут ощущать нервозность и желание насладиться запретными плодами. Постарайтесь держать себя в руках, расплата за слабохарактерность может быть слишком высокой.



Лев



Тревожный день для Львов. Сегодня лучше избегать массовых мероприятий. Не пытайтесь никому навязать ваше мнение и лидерство. Возможны проблемы со здоровьем.



Дева



Отличное время для анализирования завершающейся недели. Девам можно заняться построением планов на будущее. Возможно поступление заманчивых предложений от партнеров, однако к ним нужно отнестись с осмотрительностью.



Весы



Звезды сулят Весам финансовые трудности. Больших материальных проблем не предвидится, однако и ожидаемые поступления могут отмениться. Также возможны серьезные конфликты в семье или с любимым человеком.



Скорпион



Спокойной день. Скорпионы могут посвятить 12 сентября завершению начатых дел, планированию будущих свершений. Дата благоприятна для вступления в брак, планирования семьи и зачатия. Однако во всем нужно проявлять разумность.



Стрелец



Стрельцам также стоит ожидать судьбоносного известия. День будет полон домашних хлопот, возможны перипетии на работе. Для того чтобы минимизировать негативное влияние суматошного дня, представителям этого знака нужно постараться сохранять спокойствие и не реагировать на внешние провокации.



Козерог



Звезды сулят Козерогам поступление интересного делового предложения от партнеров по бизнесу или близких приятелей. Успешная реализация задуманного может обернуться хорошей финансовой выгодой. Однако не исключены и материальные потери. Вам потребуется проявить всю свою смекалку.



Водолей



Для Водолеев 12 сентября – день преобразований. Вы можете смело затевать новые дела, заниматься ремонтом или сделать простую перестановку в доме. При этом нужно экономно относиться к денежным средствам и не совершать необдуманных покупок.



Рыбы



Тревожный день. Велика вероятность крупных финансовых растрат из-за непредвиденных обстоятельств. Возможны конфликты в семье. На работе также не исключены проблемы. Для того чтобы минимизировать негативное влияние небесных светил, Рыбам нужно не реагировать на внешние провокации.



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