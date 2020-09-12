Гороскоп на 13 сентября 2020 года
Луна 13 сентября 2020 года перейдет в созвездие Рака. День обещает быть стабильным. Можно заняться делами, которые не требуют особой спешки, а вот решение денежных проблем лучше перенести на другое время. Чего еще ждать представителям зодиакальной карты в воскресенье, рассказали астрологи.
Овен
С утра Овнам придется быть особенно осторожными и не поддаваться на провокации. От ненадежных людей лучше держаться подальше. К концу дня удастся разрешить несколько важных вопросов, гласит прогноз на день.
Телец
Напряженный день ждет Тельцов. В воскресенье будут складываться неоднозначные ситуации, которые рискуют привести к серьезным конфликтам.
Близнецы
Близнецам 13 сентября 2020 года тоже не обойтись без трудностей. Астрологи говорят, что ситуацию помогут улучшить внимательность и творческий подход к любому делу.
Рак
На пути Раков в этот день встанет упрямство и нежелание идти на уступки. Постарайтесь проявить гибкость, советуют звезды. Вечером возможет неожиданный визит давних знакомых.
Лев
Львам придется перебороть свой страх и пойти на риск – только так получится реализовать задуманное. При этом все вопросы, касающиеся финансов, лучше отложить до понедельника, гласит денежный гороскоп.
Дева
Любовный гороскоп на день обещает Девам приятные романтические сюрпризы. Астрологи советуют не сидеть дома – так шанс встретить свою судьбу вырастет в несколько раз.
Весы
Спокойный день обещают звезды Весам 13 сентября 2020 года. Воскресенье можно провести наедине с собой или выбраться на прогулку с друзьями.
Скорпион
Воскресенье у Скорпионов будет складываться непросто, но поддержка близких поможет преодолеть все трудности. Не стесняйтесь просить о помощи – не все можно решить в одиночку.
Стрелец
Астрологи советуют Стрельцам в этот день обратить внимание на рабочие вопросы. Новые карьерные перспективы или смена компании – все это лучше обсудить с коллегами 13 сентября 2020 года.
Козерог
У Козерогов будет поистине плодотворный день. Представителям земной стихии удастся завершить все важные дела и даже решить давние конфликты. Не упустите шанс, советуют астрологи.
Водолей
А вот Водолеев в воскресенье ждет масса суеты и бесполезной спешки. Вряд ли получится сделать за день хоть что-то стоящее, поэтому лучше расслабиться и посвятить время себе.
Рыбы
13 сентября 2020 года Рыб ждет внезапный доход. Скорее всего деньги придут небольшие, но тем не менее сюрприз будет приятным. Гороскоп предостерегает от спонтанных покупок и чересчур больших трат.
Таков подробный прогноз на день для всех знаков зодиака. Ранее "Утро.ру" опубликовало точный гороскоп на сентябрь.
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