Гороскоп на 14 сентября 2020 года

Гороскоп на 14 сентября 2020 года
pixabay.com
Звезды расскажут, чем стоит заняться в понедельник

В первый день недели произойдет встреча Луны и Марса в Стрельце – ваша энергия и реакция обострятся, но вместе с этим усилится необходимость в новом разнообразии и динамике. Проявляйте решительность и не бойтесь идти вперед.

Овен

Понедельник – отличный день для утренних переговоров. Сосредоточьтесь на себе, не бойтесь новых планов и идей. Не сомневайтесь в успехе: он неминуем.

Телец

Не стоит приступать к важным делам в утреннее время. Не связывайте себя лишними обязательствами. Во второй половине дня ситуация изменится к лучшему, но не забудьте пообщаться с близкими, уделите время семье.

Близнецы

Ваше материальное положение должно улучшиться. Воспользуйтесь обстоятельствами: они помогут вам наладить общение с начальством и влиятельными людьми.

Рак

Нужно прибегнуть к нестандартному мышлению: так вы сможете достичь высот в творчестве. Больше всего фортуна любит тех, кто уверен в себе и своих делах.

Лев

Удачный день для новых покупок. Стоит больше доверять своим желаниям и чувствам половинки. Подумайте над тем, как вы взаимодействуете с внешним миром: быть может, с кем-то нужно наладить отношения.

Дева

Плодотворный день. Вы справитесь со многими сложными, рутинными делами. Не ломайте голову вместе с остальными – решения нужно принимать молниеносно, опираясь на логику и здравый смысл.

Весы

Ваш лучший друг – решительность. Не стоит ставить креста на своих планах – никто не сможет помешать вам. Обдумывайте каждый шаг, не ведитесь на тех, кто обещает вам золотые горы и горы денег. 

Скорпион

Вернитесь к привычной работе, которая не требует постоянного напряжения. Подумайте, как улучшить положение в семье. Не стоит совершать в этот день серьезных покупок.

Стрелец

Время решительных действий. У вас есть шанс повернуть жизнь в ту сторону, в которую вы пожелаете – стоит лишь слушать, что подсказывает сердце.

Козерог

Не откладывайте серьезные дела, но и не забывайте упускать из виду ряд важных вещей, которые на первый взгляд могут показаться малозначительными. Посоветуйтесь с тем, кто понимает вас лучше остальных.

Водолей

Не рвитесь решить все задачи в один миг. Важно не опоздать на встречу с людьми, в поддержке которых вы так нуждаетесь. Не принимайте самостоятельных решений.

Рыбы

Переступите порог вашего рабочего кабинета со всей сосредоточенностью: вас ждет весьма напряженный день. Проведите вечер с близкими людьми– стоит отдохнуть от повседневной рутины.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о гороскопе для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября.

Егор МАЛКОВ

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