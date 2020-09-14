Точный прогноз на день подскажет, как привлечь удачу и благополучие

Во вторник Луна окажется в созвездии Льва. 15 сентября будет благоприятным для занятий спортом, общения с друзьями или похода на вечеринку. Некоторые представители зодиакальной карты почувствуют тягу к авантюрам и необдуманному риску. Что еще сулит день, рассказали астрологи.

Овен

Утро 15 сентября 2020 года для Овном выдастся напряженным. Повысится риск ссор из-за мелочей, а обижаться представители стихии огня будут едва ли не на всех. А вот вечер сулит приятные встречи.

Телец

Финансовый гороскоп на день обещает Тельцам выгодные предложения о сотрудничестве, которые обернутся хорошей прибылью. Однако быстро найти ответы на все вопросы не выйдет, звезды рекомендуют запастись терпением.

Близнецы

Во вторник астрологи советуют Близнецам заняться завершением старых дел и решению конфликтов. Только тогда представителям этого знака откроются новые возможности.

Рак

У Раков появится возможность реализовать планы, задуманные несколько месяцев назад. День будет успешным и плодотворным, главное – не останавливаться на полпути.

Лев

На Львов 15 сентября 2020 года навалится многое, однако заботы будут только приятными. Возможны непредвиденные расходы, связанные с покупкой бытовой техники или вещей для дома.

Дева

Любовный гороскоп на день для Дев гласит: главное – не торопить события. Слишком настойчивое поведение может выйти представителям стихии земли боком.

Весы

Весы во вторник могут смело браться за серьезные дела, требующие большой концентрации, – в этот день представителям этого знака все под силу. Вечер обещает приятные встречи и откровенные разговоры с близкими.

Скорпион

Интуиция позволит Скорпионам избежать ошибок – ни в коем случае не игнорируйте ее, говорят звезды. Также справиться с трудностями помогут союзники, но выбирать их нужно правильно.

Стрелец

Стрельцам прогноз также сулит денежные поступления. Доход окажется очень кстати – 15 сентября 2020 года представителям огненной стихии могут срочно понадобиться лишние деньги.

Козерог

День для Козерогов будет не самым простым, зато многообещающим. Возможны интересные предложения от работодателей и романтические сюрпризы. Однако задач окажется тоже много, гласит гороскоп на сентябрь.

Водолей

Утро вторника будет полно неудачных совпадений и мелких неприятностей. Однако к середине дня усилится позитивное влияние. Будьте решительны и не тратьте время впустую, советуют астрологи.

Рыбы

Рыбам 15 сентября 2020 года лучше избегать критики – сегодня представители этого знака будут особенно ранимы и рискуют потерять веру в себя. Появятся возможности для реализации новых проектов.

Таково астрологическое предсказание на день. Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.