Гороскоп на 15 сентября 2020 года

Гороскоп на 15 сентября 2020 года
Фото: Утро.ру
Точный прогноз на день подскажет, как привлечь удачу и благополучие

Во вторник Луна окажется в созвездии Льва. 15 сентября будет благоприятным для занятий спортом, общения с друзьями или похода на вечеринку. Некоторые представители зодиакальной карты почувствуют тягу к авантюрам и необдуманному риску. Что еще сулит день, рассказали астрологи.

Овен

Утро 15 сентября 2020 года для Овном выдастся напряженным. Повысится риск ссор из-за мелочей, а обижаться представители стихии огня будут едва ли не на всех. А вот вечер сулит приятные встречи.

Телец

Финансовый гороскоп на день обещает Тельцам выгодные предложения о сотрудничестве, которые обернутся хорошей прибылью. Однако быстро найти ответы на все вопросы не выйдет, звезды рекомендуют запастись терпением.

Близнецы

Во вторник астрологи советуют Близнецам заняться завершением старых дел и решению конфликтов. Только тогда представителям этого знака откроются новые возможности.

Рак

У Раков появится возможность реализовать планы, задуманные несколько месяцев назад. День будет успешным и плодотворным, главное – не останавливаться на полпути.

Лев

На Львов 15 сентября 2020 года навалится многое, однако заботы будут только приятными. Возможны непредвиденные расходы, связанные с покупкой бытовой техники или вещей для дома.

Дева

Любовный гороскоп на день для Дев гласит: главное – не торопить события. Слишком настойчивое поведение может выйти представителям стихии земли боком.

Весы

Весы во вторник могут смело браться за серьезные дела, требующие большой концентрации, – в этот день представителям этого знака все под силу. Вечер обещает приятные встречи и откровенные разговоры с близкими.

Скорпион

Интуиция позволит Скорпионам избежать ошибок – ни в коем случае не игнорируйте ее, говорят звезды. Также справиться с трудностями помогут союзники, но выбирать их нужно правильно.

Стрелец

Стрельцам прогноз также сулит денежные поступления. Доход окажется очень кстати – 15 сентября 2020 года представителям огненной стихии могут срочно понадобиться лишние деньги.

Козерог

День для Козерогов будет не самым простым, зато многообещающим. Возможны интересные предложения от работодателей и романтические сюрпризы. Однако задач окажется тоже много, гласит гороскоп на сентябрь.

Водолей

Утро вторника будет полно неудачных совпадений и мелких неприятностей. Однако к середине дня усилится позитивное влияние. Будьте решительны и не тратьте время впустую, советуют астрологи.

Рыбы

Рыбам 15 сентября 2020 года лучше избегать критики – сегодня представители этого знака будут особенно ранимы и рискуют потерять веру в себя. Появятся возможности для реализации новых проектов.

Таково астрологическое предсказание на день. Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Выборы 13 сентября: за кого проголосовали россияне

Граждане страны выбрали представителей власти

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей