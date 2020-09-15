Гороскоп на 16 сентября 2020 года

Гороскоп на 16 сентября 2020 года
Фото: Утро.ру
Точный астрологический прогноз для мужчин и женщин подскажет, чего следует остерегаться в среду

В самый разгар рабочей недели звезды советуют прислушаться к себе и оставить в стороне людей, бесполезно проводящих свое время. Сосредоточьтесь на том, что действительно важно.

Овен

Вас ожидает шквал критики на работе. Не проявляйте агрессию – спокойно и решительно отстаивайте свою правоту. Не планируйте прогулки в одиночестве. Старайтесь не реагировать на критику со стороны домашних.

Телец

В этот день постарайтесь избегать застолий и шумных посиделок. Распланируйте свой бюджет – проявляйте бережливость, не исключены непредвиденные затраты. Избегайте громкой музыки.

Близнецы

Проявляйте самоконтроль и дальновидность. Не стоит вливаться в шумные компании: лучше провести это время с семьей. Подумайте о том, как можно провести время на выходных.

Рак

День для благоприятных встреч и деловых контактов. Оглянитесь вокруг: у вас есть настоящие друзья. Обратитесь к ним за советом – они могут помочь вам словом и делом. Но и в долгу не оставайтесь.

Лев

Подведите черту под выполненными планами. Не стоит совершать новых планирований и реагировать на критику домочадцев. Возможно, ваше самочувствие оставляет желать лучшего – обратите внимание на свое здоровье.

Дева

День критики и подстерегающих опасностей. Помните об ответственности за свои поступки, избегайте ситуаций, которые могут повлечь несчастные случаи. Исключите быструю езду.

Весы

Вас ожидают успехи в личных делах. Тем не менее, трудности материального положения могут дать знать о себе. Оглянитесь по сторонам – быть может, вы иррационально оцениваете ситуацию. Воздержитесь от всего, что может вам навредить.

Скорпион

Трудный день для общения с домашними. Контролируйте себя и будьте снисходительны к другим – никто не совершенен. Прощайте чужие слабости.

Стрелец

Не пускайтесь в поверхностные суждения и легкомыслие – держите авторитет перед окружающими. Не поддавайтесь чужому влиянию и избегайте шумных мест.

Козерог

Предстоящий день полон опасностей – оставьте лишний риск, займитесь привычными делами. Не принимайте важных решений, которые могут обернуться негативными последствиями. Отстаивайте свою точку зрения.

Водолей

День радостей и эмоционального подъема. Проведите вечер с детьми. Храните в тайне ваши желания и сновидения. Ребенок, который появится на свет сегодня, будет жить до глубокой старости.

Рыбы

Помогите своим ближним, поддержите семью. Ваше материальное положение должно измениться к лучшему. Сохраняйте мягкость и милосердие – к вам все вернется бумерангом.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на неделю для всех знаков зодиака.

Егор МАЛКОВ

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