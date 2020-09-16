Гороскоп на 17 сентября 2020 года

Гороскоп на 17 сентября 2020 года
Фото: Dawid Tatarkiewicz/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Подробный прогноз на день для всех знаков зодиака поможет избежать неприятностей

17 сентября 2020 года наступит новолуние, а земной спутник окажется в созвездии Девы. Такое положение небесных тех довольно противоречиво: с одной стороны день будет благоприятным для финансовых дел и новых начинаний, но с другой – повысится риск получить травму или быть обманутым. А под влиянием ретроградного Марса еще и увеличивается вероятность ссор с окружающими.

Овен

Четверг для Овнов выдастся приятным и плодотворным. В первой половине дня будет возможность встретиться с интересными людьми, а вечер пройдет в компании близких. Появится шанс расслабиться и посвятить время любимому делу.

Телец

Тельцов 17 сентября 2020 года ждут предложения, отказаться от которых будет просто невозможно: внезапные путешествия, выгодные сделки, интересные знакомства. День окажется удачным для любых покупок, даже спонтанных.

Близнецы

Начало для для Близнецов будет неудачным, зато потом появится шанс в несколько раз увеличить свой доход, гласит финансовый гороскоп. Однако нужно быть осторожнее: вас могут обмануть, предупреждают звезды.

Рак

Ракам не придется прикладывать усилия, чтобы найти общий язык с окружающими в четверг. А вот решения, связанные с деньгами, лучше не принимать. Брать в долг или соглашаться на кредит, согласно гороскопу, в этот день не стоит.

Лев

Постарайтесь избегать двусмысленных шуток и едких замечаний – сегодня как никогда высок риск поссориться с кем-либо. Львам 17 сентября 2020 года астрологи советуют вести себя максимально сдержанно.

Дева

Прогноз на сентябрь для Дев гласит: не торопитесь. В спешке можно сделать много опрометчивых поступков и упустить важное из виду. Чаще прислушивайтесь к друзьям – они могут дать дельный совет.

Весы

Любовный гороскоп на день обещает Весам начало новых романтических отношений. Скорее всего, чувства возникнут к человеку, которого вы давно знаете, говорят звезды.

Скорпион

Скорпионам 17 сентября 2020 года астрологи рекомендуют заняться творчеством. В этот день все возникшие идеи окажутся удачными, поэтому не стоит упускать шанс. Вечер лучше провести в кругу семьи.

Стрелец

У Стрельцов в сентябрьский четверг появится шанс сделать много полезного не только для себя, но и для окружающих. Также прогноз обещает успех на работе: возможно, удастся разрешить старые проблемы.

Козерог

Козерогам день обещает новые знакомства и романтические встречи. Не ждите подходящего случая – действуйте сейчас. 17 сентября 2020 года также окажется удачным временем для работы над интересным проектом.

Водолей

Водолеям из-за непредвиденных трудностей придется откладывать важные дела – все пойдет не не плану. Вероятны ссоры с родными или друзьями. Звезды советуют: в этот день не давайте никаких обещаний и не опускайте руки.

Рыбы

Старые знакомые напомнят о себе Рыбам в четверг. Впрочем, не все эти встречи будут приятными. Не исключено и возобновление любовных отношений с человеком, с которым представители этого знака когда-то расстались.

Таково точное астрологическое предсказание на день. Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.

Карина СИРАЗОВА

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