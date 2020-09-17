Подробный астрологический прогноз расскажет, чего ждать в пятницу

День обещает быть достаточно утомительным. Дел будет очень много, поэтому придется расставлять приоритеты. Также 18 сентября возможно решение важных вопросов, связанных с работой или бизнесом. Перед тем, как выбрать методы действия, следует все тщательно обдумать.

Овен

День обещает быть благоприятным. Овнам удастся достигнуть поставленных целей, поскольку они знают, чего хотят. 18 сентября лучше не пренебрегать деловой интуицией, и тогда ошибки и удачи обойдут стороной.

Телец

Сегодня Тельцам стоит быть более бдительными. Излишняя доверчивость может привести к неприятным последствиям. Нужно отказаться от спешки и риска, тогда дела пойдут в гору. Также этот день готовит некоторые трудности с финансами. Однако переживать не стоит – они носят временный характер.

Близнецы

18.09.20 – это день неожиданностей. Сегодня Близнецам придется часто менять планы, поскольку обстоятельства будут постоянно меняться. Будет раздражать необходимость действовать оперативно: о привычке все тщательно анализировать нужно на время забыть. Появятся сомнения в собственных силах и правильности выбора.

Рак

День преподнесет много споров и конфликтов. А все из-за того, что Раки ни в какую не идут на уступки. Необходимо иногда придержать язык за зубами и проявить сдержанность. В плане работы появится возможность достигнуть больших успехов. В этом поможет ранее полученный опыт.

Лев

Львов ждет напряженный и беспокойный день. Однако это не испортит позитивного настроя и не собьет с намеченного пути. Придется много работать, и именно благодаря упорству и трудолюбию многие ваши соперники останутся позади.

Дева

18 сентября – идеальный день для того, чтобы наладить контакт с окружающими. Девы легко справятся со многими трудностями, зачастую благодаря помощи со стороны. Первую половину дня лучше посвятить активному времяпровождению, а вот во второй заняться рефлексией.

Весы

День подходит для обсуждения деловых вопросов. Сегодня Весы будут на высоте: окружающих очарует ваше природное обаяние. Велика вероятность заключения полезных сделок, что принесет хорошую прибыль в будущем. Вечером стоит ждать хороших новостей.

Скорпион

Скорпионам необходимо быть аккуратными с собственными капризами. 18 сентября они могут привести к серьезным трудностям. Тщательный анализ собственных действий поможет избежать некоторых ошибок.

Стрелец

18 сентября – неудачный день для деловых переговоров. Стрельцам будет сложно найти общий язык с партнерами и прийти к компромиссу. Стоит сегодня полагаться только на собственные силы. Вторую половину дня лучше всего посвятить отдыху в кругу близких людей.

Козерог

Не очень благоприятный день ждет и Козерогов. Сегодня споры будут возникать на ровном месте, что испортит настроение и отобьет желание работать. Придется часто исправлять ошибки остальных и брать всю ответственность на себя.

Водолей

В этот день Водолеям необходимо постоянно прикладывать усилия для того, чтобы чего-то добиться. Нужно будет потратить много сил и времени. Чтобы избежать сплетен и зависти, лучше всего не говорить о личных планах окружающим. 18 сентября возможны приятные встречи и новые знакомства.

Рыбы

У Рыб дела будут идти крайне медленно. Однако не стоит переживать: настойчивость поможет добиться многих целей. Не нужно вмешиваться в чужие дела, так как это приведет к неприятным последствиям. В этот день важно избегать сплетен и интриг.

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